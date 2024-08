Khi nào các trường công an nhân dân công bố kết quả trúng tuyển năm 2024?

Bộ Công an đã công bố điểm bài thi đánh giá để xét tuyển riêng vào các trường đại học, học viện công an nhân dân năm 2024 vào hôm 20/7.

Theo kế hoạch dự kiến của Bộ Công an, ngày 20/8, trên cơ sở trao đổi dữ liệu của Bộ GD&ĐT, các học viện, trường đại học công an nhân dân sẽ thông báo kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Việc tiến hành thủ tục chiêu sinh, nhập học cho thí sinh trúng tuyển diễn ra trong khoảng thời gian 23-27/9.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực khối trường công an (Ảnh: Mỹ Hà).

Năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học công an chính quy tuyển mới được Bộ Công an giao cho các trường là 2.150 chỉ tiêu.

Bộ Công an giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh. Trong đó, phương thức 1 là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2 là xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Phương thức 3 là xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

Công thức tính điểm là tổng điểm của 3 môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT thuộc tổ hợp xét tuyển (tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (tỷ lệ 60%).

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 diễn ra vào ngày 7/7 với sự tham dự của gần 18.000 thí sinh. Đây là năm thứ ba kỳ thi được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân.