Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2024 từ 17,5-25,42

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm nay dao động 17,5-25,42 điểm. Trong đó, mức điểm chuẩn cao nhất áp dụng đối với thí sinh nữ vùng 3, xét tuyển CA2, xếp sau là cũng áp dụng cho thí sinh nữ, vùng 1, xét tuyển CA2, với 24,72 điểm.

Ngành thấp điểm nhất là nhóm ngành nghiệp vụ An ninh áp dụng với thí sinh nữ, vùng 8, xét tuyển CA2.

Ngành Công nghệ thông tin và Y khoa áp dụng cho thí sinh cả nước đối với thí sinh nam, xét CA1 có mức điểm vừa phải: 18,69 và 18,75.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân năm 2024 như sau:

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2024 (Ảnh: Trung Dũng).

Năm nay, Học viện An ninh nhân dân được Bộ Công an phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy trong ngành 410 chỉ tiêu; đào tạo, hợp tác ngoài ngành 100 chỉ tiêu; 100 chỉ tiêu đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ công an.

Cụ thể, Học viện An ninh nhân dân sẽ tuyển sinh đại học chính quy từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển.

Với trình độ đại học (trong ngành) tuyển 410 chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh phía Bắc, từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ an ninh: 290 chỉ tiêu (nam: 261; nữ: 29).

Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân theo phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an dao động 14,74-24,19 điểm.

Trong đó, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là y khoa (gửi đào tạo Học viện Quân y) với 14,74 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là nghiệp vụ an ninh với 24,19 điểm.