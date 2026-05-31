Hôm nay, gần 125.000 học sinh Hà Nội thi môn cuối cùng vào lớp 10

Theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh làm bài thi môn toán trong 120 phút, từ 8h đến 10h.

Ghi nhận trong sáng sớm 31/5, thời tiết Hà Nội tương đối thuận lợi cho việc đi lại và dự thi. Nhiệt độ dao động khoảng 28-33 độ C, nắng không quá gắt, giúp giảm áp lực cho thí sinh và phụ huynh trong ngày thi cuối cùng.

Trước đó, ngày 30/5, gần 125.000 học sinh đã hoàn thành hai môn thi ngữ văn và ngoại ngữ. Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, môn ngữ văn có 123.692/124.082 thí sinh dự thi, vắng 390 em. Đến buổi thi ngoại ngữ, số thí sinh dự thi là 123.681 em, vắng 401 em.

Kỳ thi cũng ghi nhận 2 trường hợp vi phạm quy chế, đều do mang điện thoại vào phòng thi, mỗi buổi thi có một trường hợp. Đồng thời, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Đánh giá về đề thi ngữ văn, nhiều giáo viên cho rằng đề bám sát định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có tính mở, khuyến khích học sinh liên hệ thực tiễn và thể hiện quan điểm cá nhân thay vì học thuộc văn mẫu. Câu hỏi phân hoá học sinh nằm ở phần đọc hiểu.

Trong khi đó, đề thi tiếng Anh năm nay giữ ổn định về cấu trúc nhưng tăng cường đánh giá năng lực vận dụng ngôn ngữ. Nhiều câu hỏi gắn với các tình huống thực tế như lựa chọn nghề nghiệp, quản lý thời gian cá nhân.

Đề có độ phân hóa tốt, học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt 5-6 điểm, học sinh khá đạt 7-8 điểm, trong khi nhóm học sinh giỏi cần cẩn trọng ở phần đọc hiểu và hoàn thành đoạn văn để hướng tới điểm 9-10.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó gần 125.000 em đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, tăng khoảng 20.000 em so với năm trước. Toàn thành phố tuyển khoảng 82.700 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 56,3%.

Sau khi hoàn thành môn toán sáng nay, thí sinh dự thi vào các trường THPT không chuyên sẽ kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Các thí sinh đăng ký vào lớp chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1/6.