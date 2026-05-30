Đề tiếng Anh lớp 10 Hà Nội: Dự kiến nhiều thí sinh đạt điểm 8-9

Đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Cô Mai Linh – giáo viên Tuyensinh247.com, giáo viên môn Anh văn, trường THPT Marie Curie, cho biết đề tiếng Anh Hà Nội năm nay không còn là bài kiểm tra đơn thuần mà là bài đánh giá tư duy và kỹ năng ngôn ngữ toàn diện.

Về cấu trúc, đề thi tương tự so với các năm trước nhưng có một vài điều chỉnh tinh tế về độ khó và dạng câu hỏi, phản ánh rõ định hướng của chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (GDPT 2018) là tăng cường năng lực giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và ứng dụng thực tiễn.

Đề thi có nhiều câu hỏi liên hệ đến đời sống học sinh: lựa chọn nghề nghiệp, quản lý thời gian cá nhân. Đặc biệt ở phần đọc hiểu và sắp xếp câu hoàn thành đoạn văn – yêu cầu học sinh tư duy và vận dụng, không chỉ học thuộc.

Đề thi bao quát đầy đủ 4 kỹ năng: từ vựng – ngữ pháp, đọc hiểu, ngôn ngữ giao tiếp, và viết. Một số câu hỏi có ngữ cảnh thực tế hơn, gần gũi với đời sống học sinh (ví dụ phần viết lại câu hoặc đọc hiểu). Các câu hỏi yêu cầu học sinh có khả năng từ vựng tương đối tốt. Đề thi hướng tới kiểm tra năng lực ngôn ngữ toàn diện, không đơn thuần là học thuộc.

Theo cô Linh, nhìn chung đề thi năm nay bám sát với chủ đề trong chương trình tiếng Anh lớp 9. Phần từ vựng trắc nghiệm và ngữ pháp tương đối quen thuộc với học sinh. Trong phần phát âm có một câu hỏi xuất hiện từ vựng “lạ” như holography, tuy nhiên nếu nắm vững quy tắc phát âm âm câm “h” thì học sinh hoàn toàn có thể làm được.

Phần đọc hiểu được xây dựng sát thực tế với các chủ đề như “đời sống”, “công việc” …

Các câu hỏi trong bài đục lỗ kiểm tra khả năng thí sinh về vận dụng chủ điểm ngữ pháp cơ bản như to- V, Ving, sắp xếp trật từ từ.

Với đề thi trên đây, học sinh trung bình có thể đạt 5-6 điểm nếu nắm chắc kiến thức cơ bản. Học sinh khá có thể đạt 7-8 điểm. Học sinh giỏi cần cẩn trọng ở phần đọc hiểu và hoàn thành đoạn văn để đạt điểm 9-10.

Theo nhận định của hệ thống giáo dục HOCMAI, đề năm nay có tính thời sự và gần gũi: Ngữ liệu được chọn lọc thuộc các chủ đề trong chương trình tiếng Anh lớp 9 như lựa chọn nghề nghiệp, quản lý thời gian và bảo tồn.

Đề thi có độ phân hóa hơn hẳn so với năm trước, đặc biệt ở các câu hỏi ngữ pháp điền một cụm từ và câu hỏi về từ vựng như chọn từ phù hợp nghĩa, cụm động từ và cụm từ cố định; đòi hỏi thí sinh phải đọc thật kĩ càng vì ngữ cảnh không dễ để chọn được đáp án luôn.

Có một số dạng bài thay đổi cách hỏi so với năm 2025 như dạng bài sắp xếp; thay vì hỏi về câu “BEGIN” thì câu hỏi được biến tấu thành cách hỏi khác nhưng về bản chất thì phương pháp xử lí vẫn giống nhau.

Đề thi có sự phân loại tốt, không có câu hỏi đánh đố, tuy nhiên đòi hỏi sự cẩn trọng và nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng phong phú, học hiểu bản chất kiến thức thì mới có thể làm tốt được bài thi này.

Với đề thi này, dự kiến sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm 8-9 nhưng số điểm 10 sẽ giảm so với năm trước. Dự kiến mức phổ điểm: 6 điểm

Đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội như sau:

Bảo Linh, học sinh Trường Đoàn Thị Điểm cho biết, đề thi phù hợp, có nhiều câu thực tế như: Những cách học nào hiệu quả hoặc về việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Đề thi không có nhiều câu lắt léo hay đánh “bẫy”. Linh tự tin làm được khoảng 90%.

Nguyễn Tùng Lâm, học sinh Trường Nguyễn Tất Thành cho biết, đề thi không quá khó, chỉ vài câu hơi mang tính phân loại, trong đó có một từ khá khó ở bài đọc. Nhìn chung đề dễ hơn phom đề thi thử của trường trước đó. Nam sinh dự đoán bản thân làm được khoảng 98%

Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký dự thi lớp 10, tăng khoảng 20.000 em so với năm 2025. Do đó, mức độ cạnh tranh của kỳ thi này cũng gia tăng.

Theo các số liệu mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, toàn thành phố có 127 trường công lập, tuyển khoảng 82.700 chỉ tiêu lớp 10. Cụ thể, 122 trường không chuyên tuyển hơn 79.500 học sinh, 4 trường chuyên tuyển 2.730 học sinh, 1 trường tự chủ chất lượng cao tuyển 400 học sinh.

Việc bổ sung chỉ tiêu từ các trường công lập mới thành lập như Hoàng Quán Chi (phường Yên Hoà), Việt Hùng (xã Đông Anh) và Minh Châu (xã Minh Châu) giúp tỷ lệ học sinh có suất vào công lập tăng lên khoảng 56,3%.

Dự kiến ngày 19-22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các phường, xã bố trí các điểm, khu vực chờ thuận tiện cho phụ huynh hoặc người nhà thí sinh tại các điểm thi phù hợp, bảo đảm có mái che, nước uống, quạt mát và các điều kiện cần thiết khác hỗ trợ trong thời gian đưa đón thí sinh dự thi.

Đồng thời, yêu cầu thông tin đầy đủ, có biển chỉ dẫn để phụ huynh, người nhà thí sinh biết và thực hiện, bố trí lực lượng hỗ trợ tại điểm chờ.

