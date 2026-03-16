Hơn 58% thí sinh thi học sinh giỏi lớp 9 đạt giải

Ngày 16/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã có thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2025-2026. Có 1.457 thí sinh trên tổng số 2.476 em tham gia dự thi đạt giải, chiếm 58,8%. Trong đó có 66 giải nhất, 296 giải nhì, 500 giải Ba và 595 giải khuyến khích.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết công tác chấm thi được tổ chức đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Sở này thông báo tiếp nhận đơn phúc khảo (đối với các thí sinh có nguyện vọng) từ ngày 16/3 đến hết ngày 19/3.

Học sinh Quảng Trị tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, ngày 9/3, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2025-2026 tại tỉnh Quảng Trị được tổ chức 4 hội đồng thi, gồm 2 hội đồng ở khu vực phía Bắc và 2 hội đồng ở khu vực phía Nam tỉnh.

Mỗi thí sinh đăng ký dự thi 1 môn trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, tiếng Anh.

Trong đó môn Khoa học tự nhiên có phần chung và phần tự chọn. Môn Lịch sử và Địa lý gồm 2 phân môn Lịch sử và Địa lý. Thời gian làm bài của thí sinh là 150 phút.