Hơn 1.200 học sinh phải nghỉ học gấp vì nước lũ dâng cao

Ngày 12/9, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại một số xã như: Yên Khương, Giao Thiện xảy ra mưa lớn, nước suối qua các đập tràn dâng cao khiến giao thông chia cắt.

Để đảm bảo an toàn, 2 trường học trên địa bàn phải cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, Trường THCS Yên Khương có 338 em và Trường THCS Giao thiện 302 em.

Đập tràn bản Bôn, xã Yên Khương bị ngập sâu khiến giao thông chia cắt (Ảnh: Ngọc Sơn).

"Trong ngày hôm nay (12/9), trên địa bàn có 640 em phải nghỉ học vì giao thông chia cắt. Các học sinh này sẽ trở lại trường sau khi nước lũ qua các đập tràn rút, giao thông thuận tiện trở lại", ông Sơn nói.

Cũng trong sáng 12/9, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước, cho biết, do nước lũ trên các suối dâng cao, giao thông chia cắt, khoảng 600 học sinh của các trường Mầm non Điền Thượng, Mầm non Điền Hạ, Tiểu học Kỳ Tân phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh này xảy ra mưa lớn diện rộng, gây ra một đợt lũ trên các sông, ngập lụt một số khu vực trũng thấp…

Tính từ ngày 6 đến chiều 11/9, lượng mưa phổ biến trên địa bàn Thanh Hóa là 150-250mm.