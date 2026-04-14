Học viện Ngân hàng có tân giám đốc sau 6 năm trống ghế

Như vậy, sau 6 năm Học viện Ngân hàng trống ghế giám đốc, chỉ có chức danh Phó Giám đốc điều hành, kể từ 15/4, Học viện có tân giám đốc.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn sinh năm 1975, tại Hải Dương (nay là Hải Phòng).

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn, PGS.TS Bùi Hữu Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có tư duy chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng và giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Thống đốc Phạm Đức Ấn trao quyết định và chúc mừng PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, tân Giám đốc Học viện Ngân hàng (Ảnh: Lê Quang).

Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt, quan trọng trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước như Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Đặc biệt, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng thời gian qua, PGS.TS Bùi Hữu Toàn đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thúc đẩy Học viện Ngân hàng phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật và đổi mới toàn diện trên các mặt công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Bùi Hữu Toàn khẳng định, sẽ xây dựng và triển khai chương trình hành động đồng bộ, bảo đảm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chỉ đạo của Thống đốc.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, tân Giám đốc Học viện Ngân hàng (Ảnh: Lê Quang).

Nhà trường sẽ đặt trọng tâm vào chiến lược chuyển đổi số toàn diện, đưa công nghệ và AI trở thành nền tảng cốt lõi trong hoạt động đào tạo và quản trị; quốc tế hóa chương trình đào tạo, đảm bảo tính thực tiễn và khả năng thích ứng của người học; mở rộng hợp tác quốc tế chiều sâu, nâng cao vị thế trong mạng lưới giáo dục khu vực…

"Theo thông tin dự báo, Việt Nam cần khoảng 750.000 nhân lực công nghệ trong năm 2026, trong đó có nhân sự phục vụ lĩnh vực ngân hàng.

Điều này tạo ra sức ép mới đối với các cơ sở đào tạo chuyên ngành trong việc đổi mới chương trình, tăng năng lực số cho người học và gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động", PGS.TS Bùi Hữu Toàn nói.