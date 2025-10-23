ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm xét học bạ năm 2026

Cụ thể, một số điểm mới ở phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế. Đối với các chứng chỉ có điểm thành phần môn học được thay đổi bằng cách đánh giá theo hệ chữ và giảm so với trước.

Bảng quy đổi sang điểm số như sau:

Ở diện xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, quy định về tính điểm hồ sơ năng lực cũng có thay đổi.

Cụ thể, nếu trước đây hồ sơ năng lực có 40% điểm học lực dựa theo điểm học bạ, nay thay thế bằng điểm thi đánh giá tư duy.

Điểm hồ sơ năng lực như sau (tối đa 100 điểm):

Điểm HSNL = Điểm tư duy + Điểm thành tích + Điểm thưởng

Trong đó, điểm tư duy (tối đa 40 điểm): Điểm tư duy của thí sinh được tính dựa trên điểm thi đánh giá tư duy (TSA) của thí sinh trong năm 2025 hoặc 2026 và được tính theo công thức TSA x 40/60.

Điểm thành tích (tối đa 50 điểm): Điểm thành tích của thí sinh được tính dựa trên tổng điểm các thành tích hợp lệ mà thí sinh đạt được và kê khai trên hệ thống.

Điểm thưởng (tối đa 10 điểm): Điểm thưởng của thí sinh được tính cho các thành tích khác về học tập, nghiên cứu khoa học chưa được tính trong điểm thành tích; chứng chỉ ngoại ngữ; các giải thưởng về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các khen thưởng về hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng do thí sinh kê khai hợp lệ trên hệ thống.

Như vậy, ở cách tính này, ĐH Bách khoa Hà Nội đã bỏ điểm học bạ, thay vào đó là điểm thi đánh giá tư duy do chính Bách khoa tổ chức.

Cấu trúc điểm hồ sơ năng lực (Ảnh: ĐH Bách khoa Hà Nội).

Năm 2026, ĐH Bách khoa dự kiến giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh và ổn định chỉ tiêu với gần 9.900 sinh viên.

3 phương thức tuyển sinh dự kiến gồm: Xét tuyển tài năng; xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy (ĐGTD) và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó phương thức xét tuyển tài năng gồm: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế; xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Xét tuyển thẳng với các đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, cụ thể như sau:

Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG Quốc gia các môn văn hóa được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với lĩnh vực đề tài đã đăng ký dự thi.

Đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến giữ nguyên 11 tổ hợp xét tuyển và môn chính theo các năm trước bao gồm: A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28, D29 và K01.

Quy định về các chứng chỉ tiếng Anh tương đương:

Đối với kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026, nhà trường dự kiến tổ chức 3 đợt vào các ngày thứ 7/chủ nhật, cụ thể:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/1/2026; ngày đăng ký 5-15/12.

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3/2026; ngày đăng ký 5-15/2/2026.

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5/2026; ngày đăng ký 5-15/4/2026

Địa điểm tổ chức: 11 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Các khối ngành có thể sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển đại học: Khối ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ; khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng; khối ngành y, dược; công nghiệp, nông nghiệp.