Học sinh trường chuyên chính thức học chương trình riêng từ 15/10

Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên vừa được công bố.

Theo Bộ GD&ĐT, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực có năng khiếu và trình độ chuyên sâu trở nên cấp thiết. Việc ban hành chương trình giáo dục nâng cao với định hướng rõ ràng là nền tảng để đảm bảo chất lượng, tính đồng bộ và định hướng chiến lược dài hạn cho giáo dục mũi nhọn.

Đây cũng bước cần thiết để chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và đảm bảo công bằng trong giáo dục chuyên trên cả nước.

Nhiều thập niên qua, các trường chuyên đều tự xây dựng chương trình riêng, không đảm bảo thống nhất trong tổ chức giảng dạy giữa các địa phương và cơ sở giáo dục.

Chương trình nâng cao của Bộ GD&ĐT thiết kế cho 15 môn chuyên gồm: toán, ngữ văn, vật lý, hoá học, sinh học, tin học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Nga và tiếng Trung. Nội dung môn học chứa đựng những chuyên đề tiếp cận nội dung quốc gia và quốc tế quan tâm, đáp ứng yêu cầu đào tạo mũi nhọn, lựa chọn nhân tài và các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Thời lượng dành cho chương trình nâng cao các môn ngữ văn, toán và ngoại ngữ là 70 tiết/năm học, các môn còn lại là 52 tiết/năm học.

Trong đó, các môn khoa học tự nhiên được tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm, đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin và định hướng học sinh chuyên trong khai thác và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Môn ngữ văn có thêm chuyên đề về thuyết trình, hùng biện, tranh biện các vấn đề văn học và xã hội.

Mong muốn của Bộ khi ban hành chương trình là học sinh chuyên sẽ phát triển khả năng tư duy logic, sáng tạo, phản biện, phát triển năng lực tự học, nghiên cứu, trình bày học thuật cũng như đảm bảo năng lực tham gia thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế.

Đồng thời, chương trình cũng tạo nền tảng đào tạo sớm cho những nhân lực tiềm năng trong các lĩnh vực then chốt như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu xã hội, kinh tế - tài chính, ngoại giao và giáo dục tinh hoa.