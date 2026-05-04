Tỷ lệ chọi vào lớp 10 của tất cả trường THPT ở TPHCM

Chiều 4/5, Sở GD&ĐT TPHCM công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo thống kê, tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay là hơn 164.160 em trên tổng số hơn 169.000 học sinh lớp 9 toàn thành phố.

Trường THPT Bùi Thị Xuân là trường có tỷ lệ chọi cao nhất với 1/2,84. Còn Trường THPT Đa Phước ở nhóm thấp nhất với 1/0,54.

Có 24 trường THPT ở TPHCM có tỷ lệ chọi từ 2 trở lên và có 44 trường có tỷ lệ chọi dưới 1.

Dưới đây là tỷ lệ chọi cụ thể vào các trường THPT năm học 2026-2027 tại TPHCM như sau: