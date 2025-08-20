Học sinh nội thành Hà Nội nghỉ học 3 ngày diễu binh

Sáng 20/8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết thông tin trên. Theo đó, học sinh các trường thuộc khu vực nội thành nằm trên tuyến đường bị cấm hoặc hạn chế phương tiện giao thông để phục vụ cho các buổi tổng hợp luyện, diễu binh, diễu hành thì sẽ nghỉ. Học sinh các trường ngoài khu vực nói trên có thể điều chỉnh thời gian biểu cho phù hợp.

Năm nay, học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường sớm hơn lịch khai giảng 2 tuần, từ 22/8. Các trường còn lại đón học sinh từ 29/8.

Lịch khai giảng chính thức trên cả nước là 5/9. Theo quy định, từ 8h tới 9h30, học sinh và giáo viên sẽ xem truyền hình trực tiếp lễ khai giảng của Bộ GD&ĐT từ Hà Nội.

Để phục vụ các hoạt động lễ kỷ niệm sự kiện A80, Công an Hà Nội tổ chức cấm nhiều tuyến đường.