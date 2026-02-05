Học sinh lớp 10 có được dự thi đại học?

Đầu mùa tuyển sinh năm 2026, Đại học Quốc gia TPHCM từng đặt ra vấn đề có nên cho học sinh lớp 11 tham gia kỳ thi đánh giá năng lực hay không. Nếu được, học sinh lớp 11 có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực sớm để thử sức cũng như có thể lấy kết quả sử dụng xét tuyển đại học cho năm sau.

Thí sinh tìm hiểu về thông tin tuyển sinh năm 2026 (Ảnh: L.T).

Tuy nhiên, theo công bố mới nhất, kỳ thi đánh giá năng lực có quy mô lớn nhất nước không mở rộng đối tượng tham gia kỳ thi năm 2026 cho học sinh lớp 11.

Đối tượng được đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của đơn vị này là thí sinh đang học lớp 12 chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Bên cạnh đó, những người đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa dự thi hoặc đã dự thi tốt nghiệp THPT song chưa được công nhận tốt nghiệp ở các năm trước cũng thuộc diện được đăng ký.

Ngoài ra, kỳ thi còn áp dụng cho người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; cũng như người đã hoàn thành chương trình THPT ở nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Cũng giống như kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng chỉ dành cho học sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT các năm trước.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đề xuất cho học sinh lớp 11 tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đã được nhắc đến nhiều năm trước.

Tuy nhiên, theo đại diện nhà trường, việc chưa cho phép đối tượng học sinh lớp 11 dự thi bởi không muốn tạo áp lực cho học sinh. Đến nay, đối tượng của kỳ thi này là học sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT các năm trước.

Đến thời điểm này, có 2 kỳ thi đánh giá năng lực chấp nhận cho học sinh lớp 11 tham dự là kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM và kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM không giới hạn đối tượng dự thi. Đối tượng tham gia là học sinh lớp 11, lớp 12 và dành cho cả những cá nhân có nguyện vọng tìm hiểu về kỳ thi, bài thi.

Học sinh lớp 11 có thể đăng ký dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển cho năm sau đó.

Kỳ thi này được tổ chức các bài thi độc lập gồm các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Riêng tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, ở phương thức xét tuyển kết hợp sẽ xét tuyển kết hợp điểm đánh giá năng lực chuyên biệt và điểm học bạ; điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực chuyên biệt với điểm thi năng khiếu.

Kỳ thi đánh giá chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho phép học sinh lớp 11 dự thi (Ảnh: Hoài Nam).

Thí sinh chỉ cần chọn một môn thi duy nhất mà mình có thế mạnh trong tổ hợp môn để thi đánh giá năng lực chuyên biệt và lấy điểm xét tuyển. Còn 2 môn còn lại trong tổ hợp môn, trường sẽ xét điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo thống kê từ Đại học Bách khoa Hà Nội, trong gần 17.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá tư duy đợt đầu năm 2026 có hơn 2.000 học lớp 10 và 11.

Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội chấp nhận cho học sinh lớp 10 và lớp 11 tham dự do kết quả có giá trị trong vòng 2 năm và được sử dụng để xét tuyển đại học. Học sinh lớp 11 đạt điểm cao có thể dùng để xét tuyển vào năm 2027.