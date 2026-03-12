Học sinh Hà Nội thi lớp 10 sớm hơn 1 tháng

Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn.

Theo đó, lịch thi vào lớp 10 THPT không chuyên diễn ra trong 2 ngày, vào 30-31/5 tới. Như vậy so với lịch cũ dự kiến hồi cuối tháng 11 năm ngoái, lịch thi vào lớp 10 diễn ra sớm hơn khoảng 1 tháng.

Cụ thể, theo lịch cũ, Hà Nội dự kiến lịch thi vào tháng 6 nhằm tránh trùng với thi tốt nghiệp THPT. Sở GD&ĐT Hà Nội khi ấy lý giải, nếu giữ lịch cũ, 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi lớp 10 có thể trùng hoặc diễn ra sát nhau. Còn nếu tổ chức thi ngay đầu tháng 6 thì học sinh không kịp ôn tập, vì năm học kết thúc vào ngày 31/5.

Tuy nhiên, theo văn bản ban hành chiều tối nay, Sở GD&ĐT Hà Nội bất ngờ công bố lịch chính thức sớm hơn so với dự kiến.

Lịch thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm nay như sau:

Lịch thi vào lớp 10 THPT năm 2026 của Hà Nội (Nguồn: Sở GD&ĐT).

Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS.

Trong đó, khoảng 88.000 học sinh vào lớp 10 THPT công lập. Khoảng 59.000 em tuyển vào các trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thí sinh làm 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Trong đó, bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Trong phòng thi sẽ có nhiều mã đề, đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Ngoài ra, tùy đối tượng sẽ được hưởng điểm ưu tiên hoặc khuyến khích.

Về đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Học sinh không được thay đổi NV sau khi đã đăng ký.

Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm.

Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 25/6 đến ngày 27/6; Nộp hồ sơ tuyển bổ sung từ ngày 4/7 đến ngày 6/7.