Hà Nội: Trường mầm non chất lượng cao sẽ phải dạy ngoại ngữ

Quy định trên nằm trong dự thảo Quyết định quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao của Hà Nội. Theo đó, trong chương trình giáo dục bổ sung, các trường phải tổ chức hoạt động làm quen với tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác phù hợp với khả năng của trẻ mẫu giáo, nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ.

Để triển khai yêu cầu này, nhà trường phải có giáo viên trong nước hoặc giáo viên nước ngoài (hoặc cộng tác viên nước ngoài) tham gia giảng dạy. Nội dung ngoại ngữ được lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, trải nghiệm và giao lưu, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi mầm non.

Cùng với yêu cầu về chương trình, dự thảo cũng đặt ra tiêu chí cao hơn đối với đội ngũ cán bộ quản lý. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường mầm non chất lượng cao phải có trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Cán bộ quản lý phải có bằng cử nhân sư phạm trở lên, trong đó tối thiểu 30% có trình độ thạc sĩ ngành giáo dục mầm non hoặc quản lý giáo dục. Ngoài ra, 100% cán bộ quản lý phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và có năng lực quản trị nhà trường theo hướng hội nhập quốc tế.

Đối với giáo viên, 100% phải đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, trong đó tối thiểu 70% có trình độ trên chuẩn. Giáo viên phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể.

Hàng năm, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực số, kỹ năng ứng dụng AI trong giảng dạy, được tham quan, học tập trong nước hoặc nước ngoài.

Một yếu tố khác liên quan tới cam kết chất lượng là trường mầm non chất lượng cao phải đạt tối thiểu 85% ý kiến đánh giá hài lòng từ phụ huynh.

Hiện Hà Nội có 7 trường mầm non chất lượng cao: Mầm non đô thị Sài Đồng, Mầm non đô thị Việt Hưng, Mầm non 20-10, Mầm non B, Mầm non Việt Bun, Mầm non Việt Triều Hữu Nghị và Mầm non Mai Dịch.

Học phí các trường này dao động từ 3,3 đến 5,1 triệu đồng/tháng.