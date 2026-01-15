Hàng trăm người dọn rác trên lòng hồ thủy điện cho học sinh đến trường

Những trận mưa lũ lớn năm 2025 đã đẩy hàng nghìn tấn gỗ, tre nứa từ thượng nguồn về, tạo thành những "bức tường" rác khổng lồ, vây kín lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ đoạn qua xã Hữu Khuông, khiến giao thông đường thủy gần như tê liệt, cô lập hoàn toàn xã miền núi này.

Tình trạng ùn ứ rác thải đã gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là việc đến trường của giáo viên và học sinh.

Sau mưa bão, rác ken kín lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (Ảnh: Lô Giáp).

Đại diện Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Hữu Khuông cho biết, rác thải dày đặc trên lòng hồ đã biến Hữu Khuông thành một "ốc đảo" biệt lập, gây khó khăn lớn cho việc di chuyển.

Nhiều học sinh ở các bản phải di chuyển bằng thuyền qua lòng hồ để đến trường. Tuy nhiên, khi rác thải dồn xuống quá dày, các phương tiện đường thủy không thể tiếp cận bến gần trường.

Để đảm bảo an toàn, nhiều em phải đi bộ thêm quãng đường hơn 2km để sang bến thuyền khác, sau đó mới có thể tiếp tục hành trình đến lớp học.

Trước tình hình cấp bách này, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên, phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh tổ chức dọn dẹp rác, cắm cọc và kéo dây để khơi thông luồng lạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thuyền bè đón giáo viên, học sinh.

Ông Lô Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông (Nghệ An), cho biết địa phương đã huy động gần 150 người, bao gồm cán bộ xã, giáo viên và người dân, trực tiếp xuống lòng hồ vớt rác gỗ, khơi thông lối đi trên mặt nước.

Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông nhấn mạnh, tình trạng rác thải ùn ứ đã kéo dài nhiều tháng, gây khó khăn lớn cho giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của học sinh.

Rác thải ken đặc lòng hồ thủy điện Bản Vẽ khiến đường đến trường của học sinh xã Hữu Khuông gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Lô Giáp).

“Trước khi dọn rác, thuyền không thể vào sát trường, học sinh phải đi bộ gần 2km mới đến nơi. Sau đợt cán bộ, thầy cô và người dân cùng nhau vớt rác vừa qua, thuyền đã có thể cập bến gần trường hơn, việc đi lại của các cháu thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Giáp chia sẻ.

Xã Hữu Khuông được biết đến là một "ốc đảo" miền núi của Nghệ An. Mặc dù đã có tuyến đường nối từ quốc lộ 16 vào trung tâm xã, nhưng do địa hình hiểm trở và bị chia cắt bởi các nhánh sông thuộc lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, phần lớn sinh hoạt và đi lại của người dân vẫn phụ thuộc vào đường thủy.

Nhà trường phối hợp chính quyền và phụ huynh dọn rác, khơi thông luồng lạch để thuyền vào đón giáo viên, học sinh (Ảnh: Lô Giáp).

Lãnh đạo địa phương cho biết, lượng rác gỗ trên lòng hồ hiện vẫn còn rất lớn. Việc huy động lực lượng vớt rác thời gian qua mới chỉ là giải pháp tình thế, nhằm khơi thông lối đi trước mắt cho người dân và học sinh.

Về lâu dài, chính quyền địa phương kiến nghị cần có phương án tổng thể để xử lý rác thải gỗ trên lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và từng bước ổn định đời sống cho người dân vùng lòng hồ.