Hạn chót nộp hồ sơ tuyển giáo viên ở TPHCM: Cần lưu ý gì?

Thông báo của Sở GD&ĐT TPHCM, đến 17h hôm nay (9/2) là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trong đợt tổ chức xét tuyển bổ sung giáo viên ở TPHCM cho năm học 2025-2026.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM công bố cần tuyển bổ sung 1.418 giáo viên nhằm đáp ứng tình trạng thiếu giáo viên ở một số cấp học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Giáo viên tham dự kỳ thi tuyển dụng của TPHCM vào tháng 9/2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Trong đó, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT cần tuyển thêm 236 giáo viên cho 88 đơn vị.

Còn tại các trường trực thuộc phường, xã, đặc khu cần tuyển 1.182 giáo viên cho 500 trường học. Trong đó, bậc mầm non cần tuyển bổ sung thêm 67 giáo viên. Bậc tiểu học tuyển 145 giáo viên dạy nhiều môn; 81 giáo viên tổng phụ trách Đội tiểu học; 68 giáo viên Âm nhạc; 29 giáo viên Giáo dục thể chất; 33 giáo viên Tiếng Anh; 48 giáo viên Tin học và Công nghệ.

Bậc THCS, tuyển 143 giáo viên Lịch sử - Địa lý; 117 giáo viên Mỹ thuật; 102 giáo viên Âm nhạc; 101 giáo viên Ngữ văn; 58 giáo viên Toán; 46 giáo viên Giáo dục công dân; 41 giáo viên Tiếng Anh; 35 giáo viên Khoa học tự nhiên; 24 giáo viên Giáo dục thể chất.

Đối tượng được đăng ký xét tuyển bổ sung là những người đã tham gia kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2025-2026 nhưng chưa trúng tuyển, có điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và không thuộc diện bị hủy kết quả theo các quyết định của Giám đốc Sở.

Việc xét công nhận kết quả trúng tuyển bổ sung được thực hiện theo nguyên tắc lấy tổng điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có), xét từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm và từng đơn vị.

Trường hợp có nhiều ứng viên bằng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng, người có điểm thi vòng 2 cao hơn sẽ được ưu tiên; nếu vẫn không xác định được, người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng sẽ xem xét, quyết định.

Liên quan đến công tác đăng ký nguyện vọng, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết trong quá trình vận hành hệ thống đã phát hiện một số trường hợp lợi dụng lỗi kỹ thuật để can thiệp, điều chỉnh nguyện vọng của người dự tuyển khác.

Do đó, Sở đã điều chỉnh, bổ sung một số chức năng kỹ thuật, trong đó có việc gửi mã xác thực qua email nhằm bảo đảm tính chính xác và minh bạch.

Sở đề nghị người dự tuyển chủ động kiểm tra thông tin nguyện vọng đã đăng ký và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình; các khiếu nại phát sinh sau thời hạn nộp hồ sơ sẽ không được xem xét, giải quyết.