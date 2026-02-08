Sinh viên ở lại ký túc xá đón Tết được tặng 1 triệu đồng

Ngày 8/2, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú ở lại ký túc xá trong dịp Tết. Theo thống kê, có gần 60 sinh viên đăng ký ở lại đón Tết tại đây.

Để thuận tiện cho công tác quản lý và bảo đảm an toàn, các sinh viên được bố trí sinh hoạt tập trung tại các cụm nhà theo quy định.

Đại học Quốc gia TPHCM tặng tiền và quà cho sinh viên ở lại đón ký túc xá đón Tết (Ảnh: Hoài Nam).

Mỗi sinh viên ở lại ký túc xá trong dịp Tết được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn, đồng thời nhận một phần quà Tết trị giá 300.000 đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng phổ biến đến sinh viên các nội dung liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và kỹ năng phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo thường xảy ra trong dịp Tết.

Đơn vị này đồng thời xây dựng phương án trực Tết 24/24, tăng cường lực lượng bảo vệ và phối hợp với công an địa phương để tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu ký túc xá.

Cùng ngày, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức chương trình đưa hơn 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Chương trình nhằm chia sẻ chi phí đi lại, giúp người học có điều kiện sum họp cùng gia đình sau một năm học tập xa nhà.

Các chuyến xe trong chương trình đi qua 8 tỉnh, thành phố gồm Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị. Ngoài ra, hơn 70 học sinh, sinh viên được hỗ trợ vé về các địa phương khác.

Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên Đại học Quốc gia TPHCM triển khai hỗ trợ tiền vé cho học sinh, sinh viên ở chiều quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, các đơn vị trực thuộc luôn chia sẻ với những áp lực và lo toan của sinh viên khi học tập xa nhà.

Đặc biệt trong năm 2025, nhiều gia đình học sinh, sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, thiên tai; có trường hợp sinh viên phải tạm gác việc học để về hỗ trợ gia đình, thậm chí có những em mất người thân trong thiên tai.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai tiễn sinh viên lên chuyến xe hỗ trợ đưa các em về quê đón Tết (Ảnh: T.T).

Những khó khăn này khiến gánh nặng tài chính của nhiều gia đình càng thêm chồng chất. Do đó, việc hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết mang ý nghĩa động viên tinh thần lớn, giúp các em được sum họp cùng gia đình.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, dù chi phí sinh hoạt và học tập ngày càng tăng, Đại học Quốc gia TPHCM vẫn nỗ lực thực hiện cam kết không để người học phải dừng việc học vì áp lực tài chính.

Bà cũng bày tỏ mong muốn sau kỳ nghỉ Tết, học sinh, sinh viên quay trở lại TPHCM với tâm thế mới, bản lĩnh và nghị lực hơn, sẵn sàng đối diện thử thách và quyết tâm nỗ lực để làm chủ tương lai.