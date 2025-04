Nữ sinh nhập viện vì uống thuốc quá liều, nhà trường lên tiếng

Ngày 14/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thông tin đã nhận được báo cáo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu về trường hợp một nữ sinh nhập viện do sử dụng thuốc quá liều.

Theo báo cáo, vào ngày 30/3, em L.T. M.P., học sinh lớp 7 Trường THCS A.T., đã uống một lượng lớn thuốc Paracetamol dẫn đến ngộ độc và phải nhập viện điều trị. Sau 4 ngày được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, sức khỏe của em P. đã ổn định và trở lại học tập bình thường.

Sau sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và cán bộ tư vấn tâm lý để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ em P. ổn định tinh thần.

Nhà trường khẳng định không có hiện tượng em này bị cô lập, tẩy chay hay bắt nạt tập thể do mâu thuẫn với bạn bè như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Gia đình em P. cho biết, em có nhiều biểu hiện không bình thường về mặt tâm lý trong thời gian gần đây.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu đã yêu cầu Trường THCS A.T. ổn định tình hình; đồng thời, chỉ đạo các trường trên địa bàn tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, cũng như phòng ngừa bạo lực học đường.

Các trường học được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, đạo đức, pháp luật và yêu thương con người; nâng cao vai trò của tổ tư vấn tâm lý học đường và cán bộ công tác xã hội trong việc hỗ trợ học sinh về tâm lý, đặc biệt với những trường hợp có dấu hiệu bất ổn.

Sự việc là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc theo dõi sát sao tâm lý học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên, để kịp thời ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước sự xuất hiện của nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã xác minh từ nhiều nguồn.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc xác minh để làm rõ sự việc và xử lý nghiêm các hành vi lan truyền sai lệch, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và môi trường giáo dục.