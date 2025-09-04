Chủ tịch xã dùng xe cá nhân chở học sinh đến trường

Cuối tháng 7, hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho xã vùng cao Lượng Minh, đặc biệt là việc cầu treo bản Xốp Mạt bị hư hỏng nghiêm trọng, cắt đứt tuyến đường huyết mạch nối các bản vùng trong với trung tâm xã. Điều này đã biến hành trình đến trường của hàng trăm học sinh thành một cuộc "vượt lũ" đầy hiểm nguy.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, cho biết vào ngày 4/9, việc đến trường của học sinh từ các bản Chằm Puông, Minh Thành, Minh Tiến, Đửa, Lạ, Xốp Mạt, Minh Phương, Côi… trở nên vô cùng khó khăn.

Trước khi lên thuyền, học sinh xã Lượng Minh được trang bị áo phao để bảo đảm an toàn (Ảnh: Văn Hòa).

Để đảm bảo an toàn và không làm gián đoạn việc học, UBND xã đã khẩn trương trang bị áo phao, dây cứu sinh, còi cảnh báo và điều động 2 thuyền để đưa đón các em.

Mỗi ngày, hàng trăm học sinh, giáo viên và phụ huynh phải qua sông. Một chuyến thuyền chỉ có thể chở 10-15 em và mất khoảng 15 phút. Để đưa toàn bộ học sinh qua sông, cần hàng chục chuyến liên tục từ sáng sớm, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Không chỉ học sinh, hơn 30 giáo viên Tiểu học và THCS của địa phương này cũng phải vượt sông rồi tiếp tục di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô đến điểm trường.

Những ngày mưa gió, nước chảy xiết, hành trình càng thêm nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học. Phụ huynh không chỉ lo lắng cho sự an toàn của con em mình mà còn phải hỗ trợ đưa đón từ bến thuyền vào trường.

Các học sinh tập trung khá đông tại bến thuyền chờ được đưa qua sông đến trường (Ảnh: Văn Hòa).

Dù đối mặt với nhiều gian nan, điều đáng trân trọng là không một học sinh nào bỏ học. Tất cả đều mang trong mình khát khao được đến lớp, học chữ, nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo nơi vùng cao xứ Nghệ.

Trong buổi tựu trường đầu tiên sau lũ vào ngày 3/9, toàn bộ lực lượng chính quyền, công an, quân sự, dân quân tự vệ, tổ an ninh cơ sở, bí thư và trưởng bản đã có mặt tại bến thuyền để hỗ trợ.

Chính quyền xã thậm chí đã huy động cả phương tiện cá nhân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã dùng xe gia đình chở học sinh đến trường. Những hình ảnh giản dị này đã tiếp thêm niềm tin và xua đi phần nào lo lắng cho phụ huynh.

Theo kế hoạch, học sinh Tiểu học được đưa qua sông từ 6h30 với khoảng 7 chuyến thuyền, trong khi khối THCS bắt đầu từ 6h45 với gần 20 chuyến.

Học sinh đến trường bằng thuyền vượt dòng sông Nậm Nơn sau lũ dữ (Ảnh: Văn Hòa).

Để giảm áp lực, xã đã thuê thêm xe dịch vụ, huy động phụ huynh, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên tham gia đưa đón. Công an xã đảm bảo an ninh trật tự, Ban Chỉ huy Quân sự xã chịu trách nhiệm lái thuyền và nhà trường quản lý học sinh tại điểm trường.

“Trước tình thế đó, xã đã thành lập các tổ công tác để đưa đón học sinh qua sông bằng thuyền tạm, đảm bảo các em không bị lỡ việc học. Về lâu dài, xã đang lên phương án mở đường mới và phối hợp với cấp trên để sớm xây dựng lại cầu dân sinh", ông Hòa chia sẻ.