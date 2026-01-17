Hai nhà khoa học Việt giành giải thưởng Sáng tạo châu Á 2025

Cụ thể, PGS.TS Chử Mạnh Hưng - Trường Vật liệu - đoạt giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc (Outstanding Innovation Award).

TS Vũ Thị Tần - Trường Hoá và Khoa học sự sống – đoạt giải Khuyến khích (Encouragement Award).

Giải thưởng Sáng tạo châu Á được khởi xướng từ năm 2020 nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và hiện thực hóa xã hội bền vững trong khu vực ASEAN.

Hai nhà khoa học của ĐH Bách khoa giành giải thưởng Sáng tạo châu Á 2025 (Ảnh: HUST).

Giải thưởng tôn vinh các cá nhân và tổ chức phục vụ lợi ích công cộng thông qua những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Năm 2025, chương trình thu hút sự tham gia của khoảng 26 trường thuộc 6 quốc gia ASEAN được mời nộp hồ sơ, trong đó mỗi đơn vị có giới hạn số lượng ứng viên đăng ký dự thi.

Năm ngoái, có 15 nhà khoa học ASEAN được trao Giải thưởng Sáng tạo châu Á. Trong số này, có 6 nhà khoa học Việt Nam.