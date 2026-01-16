Trường Đại học Luật TPHCM “lấn sân" đào tạo công nghệ, kinh tế, ngôn ngữ

Đó là các ngành: Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính (Fintech); Ngôn ngữ Trung Quốc.

Năm ngoái, trường cũng mở mới ngành Kinh doanh quốc tế và Tài chính - Ngân hàng.

Như vậy, với việc mở thêm 3 ngành mới, năm 2026, trường dự kiến có 10 ngành đào tạo.

Chiều 16/1, thông tin về phương hướng tuyển sinh đại học năm 2026, đại diện nhà trường cho biết, việc mở các ngành này không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường lao động trong kỷ nguyên số mà còn tận dụng thế mạnh cốt lõi của trường.

"Việc mở 4 ngành mới và các thực hiện các chính sách đãi ngộ nhân tài mạnh mẽ là cam kết của chúng tôi trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập toàn cầu cho đất nước", TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: ULAW).

Theo vị Hiệu trưởng, điều này cũng khẳng định hướng đi đa ngành của trường.

Đối với phương án tuyển sinh đại học năm 2026, về cơ bản, trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh như năm 2025 gồm: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ và của trường; Xét tuyển học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Xét tuyển học bạ của học sinh tốt 3 năm trong danh sách học sinh các trường chuyên theo danh sách ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia; Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi VSAT; Xét tuyển bằng kết quả thi THPT 2026.

Từ năm 2026, Trường Đại học Luật TPHCM không sử dụng khối C00 (văn, sử, địa), A00 (toán, lý, hóa) để xét tuyển.

Ngành đào tạo, mã ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển vào Trường Đại học Luật TPHCM năm 2026 (Nguồn: Nhà trường cung cấp).

Năm 2025, trường có 3.350 chỉ tiêu tuyển sinh. Số lượng thí sinh đã nhập học và được bố trí lớp học là 3.341, đạt tỷ lệ 99,73% so với chỉ tiêu.