Hà Nội trao bằng khen đột xuất cho nam sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Tại buổi lễ, hai tập thể được khen thưởng đột xuất trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 gồm: Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội.

Hai cá nhân được khen thưởng đột xuất gồm: Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh của trường.

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, địa phương đang vươn lên top 1 trong cả nước về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Nhiều gương giáo viên, học sinh có chất lượng cao và Bảo Khánh là một thí dụ.

Ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm nay, Bảo Khánh có kết quả ngoạn mục. Mặc dù em là học sinh chuyên Sinh nhưng kiến thức các môn khác của Bảo Khánh đều rất tốt, nhiều câu trả lời xuất sắc.

Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, nhà trường đã có kế hoạch và lộ trình để bồi dưỡng Bảo Khánh.

Nhà trường lựa chọn Ban cố vấn chuyên môn từ các bộ môn, lập tổ chuyên môn xây dựng tài liệu và bộ câu hỏi phù hợp với kỳ thi.

"Chúng tôi cũng xây dựng lộ trình bồi dưỡng cho thí sinh Bảo Khánh qua các giai đoạn để em nắm chắc kiến thức, trong đó có mô phỏng kỳ thi, giúp em giữ vững tinh thần, tâm lý trước khi kỳ thi.

Tổ tư vấn có các câu hỏi, kết hợp giữa lý thuyết, thực hành, kết hợp thực tế và lý thuyết để học sinh luyện tập. Cùng với bản lĩnh và năng lực, Bảo Khánh đã bứt phá ngoạn mục trong kỳ thi này", bà Dương cho biết.

Trần Bùi Bảo Khánh tại vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 (Ảnh: Từ clip).

Trước đó, Trần Bùi Bảo Khánh đã mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ hai cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sau 15 năm kể từ chiến thắng của Phan Minh Đức năm 2010. Chiến thắng của Bảo Khánh thuyết phục khi nam sinh luôn ở vị trí nhất, nhì từ các vòng đầu tiên.

Điểm mạnh vượt trội của Bảo Khánh là phản ứng nhanh nhạy, tư duy xử lý nhanh các câu hỏi suy luận, tốc độ bấm chuông nhanh và sự am hiểu toàn diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong 12 năm học phổ thông, Bảo Khánh luôn là học sinh xuất sắc. Trước khi đỗ vào lớp chuyên Sinh trường Ams, Bảo Khánh học lớp chọn của Trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội - một trong những cái nôi đào tạo học sinh mũi nhọn của thủ đô.

Lớp 9, nam sinh giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn khoa học năm học 2022-2023. Lớp 10 và 11, em giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn sinh học, huy chương bạc kỳ thi Olympic khoa học tự nhiên 2025.

Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bảo Khánh là trưởng ban chuyên môn của Câu lạc bộ Tâm lý học. Ngoài thế mạnh về khoa học tự nhiên, Bảo Khánh có sở thích đọc tiểu thuyết và nấu ăn. Đây là hai hoạt động giúp nam sinh mở rộng hiểu biết và giải trí sau những giờ học tập căng thẳng.

Tại vòng chung kết, Trần Bùi Bảo Khánh xuất phát ở vị trí thứ 3. Nam sinh về nhất tại vòng thi Khởi động với 65 điểm, về nhì ở vòng Vượt chướng ngại vật với 75 điểm, về nhì vòng Tăng tốc với 180 điểm và vượt lên dẫn đầu vòng Về đích với 215 điểm.