Chung kết Olympia năm thứ 25: Quốc học Huế liệu có vòng nguyệt quế thứ 4?

Theo kết quả bốc thăm thứ tự xuất phát được công bố sáng 24/10, Lê Quang Duy Khoa - Trường THPT chuyên Quốc học (Huế) - sẽ ở vị trí số 1, tức là người chơi đầu tiên trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Vị trí 2, 3, 4 lần lượt là Đoàn Thanh Tùng - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam - Trường THPT Cái Bè (Đồng Tháp).

Cùng với điểm cầu trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, 4 điểm cầu trực tiếp còn lại được tổ chức tại địa phương gồm: Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Công viên Lạc Hồng - Đồng Tháp, Nhà hát sông Hương - Huế và Quảng trường 2/4 - Khánh Hoà.

(Nguồn ảnh: Đường lên đỉnh Olympia).

Nếu Nhựt Lam là thí sinh duy nhất không học trường chuyên, đồng thời là thí sinh Đồng Tháp đầu tiên vào chung kết năm thì 3 thí sinh còn lại đều đến từ các tỉnh thành có bề dày thành tích tại sân chơi Olympia.

Lê Quang Duy Khoa là thí sinh thứ 8 của Trường THPT chuyên Quốc học - Huế ghi tên vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia, đồng thời là thí sinh thứ 3 liên tiếp của trường này mang cầu truyền hình trực tiếp Olympia về Huế sau Nguyễn Minh Triết năm 2023 và Võ Quang Phú Đức năm 2024.

Xét số lần vô địch, Trường THPT chuyên Quốc học Huế đứng đầu cả nước với ba lần ở năm 2009, 2016 và 2024.

Trần Bùi Bảo Khánh là thí sinh thứ 6 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vào chung kết năm. Nam sinh chuyên Sinh được kỳ vọng lớn bởi trường Ams danh tiếng chỉ có 1 lần duy nhất giành được vòng nguyệt quế suốt 25 năm qua.

Đoàn Thanh Tùng là thí sinh thứ 2 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và là thí sinh thứ 3 của tỉnh Khánh Hòa mới ghi danh vào trận so tài đặc biệt. Thanh Tùng cũng được kỳ vọng sẽ mang chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên về tỉnh nhà.

Tính theo thành tích tại chung kết quý của 4 thí sinh, Bảo Khánh dẫn đầu với 295 điểm, tiếp đó là Nhựt Lam với 290 điểm, Thanh Tùng 255 điểm và Duy Khoa 160 điểm.

Theo thông lệ, thí sinh giành chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia được thưởng 50.000 USD. Ngoài ra một số trường đại học tuyển thẳng hoặc cộng điểm với các thí sinh vào chung kết năm.