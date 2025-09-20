Hà Nội sẽ tích hợp AI vào môn tin học, đánh giá năng lực theo chuẩn quốc tế

Ngày 20/9, 223 thí sinh xuất sắc và 8 tập thể tiêu biểu đã được vinh danh tại Hội nghị tổng kết cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế thành phố Hà Nội năm học 2024-2025.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao 9 giải nhất, 33 giải nhì, 67 giải ba và 114 giải khuyến khích cho học sinh các cấp Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thủ đô. Toàn bộ giải thưởng của cuộc thi do Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tài trợ.

Năm học 2024-2025 đánh dấu mùa giải thứ hai của cuộc thi với quy mô và chất lượng vượt trội. Vòng sơ loại đã thu hút gần 50.000 thí sinh từ gần 1.000 trường học, tăng gần 60% so với mùa giải trước.

Đặc biệt, năm nay cuộc thi ghi nhận sự tham gia của học sinh khiếm thị.

Các thí sinh được trao giải nhất Cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế thành phố Hà Nội 2024-2025 (Ảnh: BTC).

Kết quả, vòng sơ khảo có hơn 80% thí sinh Tiểu học và gần 80% thí sinh THCS đạt chuẩn quốc tế. Vòng chung khảo ghi nhận tỷ lệ học sinh đạt chuẩn từ 700 điểm trở lên rất cao: gần 100% ở Tiểu học, 77% ở THCS và 82% ở THPT.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, những con số nói trên là minh chứng cho việc học sinh Hà Nội đang tiệm cận trình độ quốc tế, đồng thời khẳng định việc dạy và học tin học theo định hướng chuẩn quốc tế đã bước đầu đạt hiệu quả rõ rệt.

Cũng theo ông Trần Thế Cương, trong thời gian qua, ngành giáo dục Hà Nội đã triển khai hiệu quả hơn 800 chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học gắn với công nghệ và STEM, đồng thời kết hợp với các tổ chức uy tín để phát triển những sân chơi học thuật, tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực tin học, hướng đến trở thành thế hệ công dân số năng động, sáng tạo.

Giám đốc Sở cũng nêu 5 nhiệm vụ then chốt của năm học 2025-2026 để tạo ra sự đột phá trong nâng cao chất lượng giáo dục: xây dựng khung năng lực số cho học sinh; các bài thi, bài tập và chuyên đề tin học trong nhà trường sẽ từng bước tích hợp AI; thí điểm và nhân rộng mô hình “trường học thông minh”; xác định tin học và kỹ năng số là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; tiếp tục tổ chức các sân chơi bổ ích, giúp học sinh phát triển kỹ năng và bồi dưỡng năng lực tin học.

Đại diện IIG - đơn vị phối hợp tổ chức - đặt mục tiêu mở rộng quy mô cuộc thi đến toàn bộ các trường phổ thông tại Hà Nội, đồng thời sớm xây dựng, bồi dưỡng một đội ngũ học sinh tinh hoa để đi thi đấu quốc tế.