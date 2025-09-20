Vụ học sinh túm tóc, quật ngã cô giáo: Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn

Theo ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc.

Sự việc trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Vì vậy, mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Học sinh túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học (Ảnh: Từ clip).

Về việc xử lý học sinh, Bộ GD&ĐT cho rằng, trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt Trường THCS Đại Kim chú trọng xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

“Nhà trường chú ý công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để phối hợp giáo dục.

Ban giám hiệu phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học", Bộ GD&ĐT yêu cầu.

Trước đó, chiều ngày 16/9, tại Trường THCS Đại Kim, một nam sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu, quật ngã giáo viên chủ nhiệm ngay trong lớp học để giật lại đồ chơi nguy hiểm.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường THCS Đại Kim đã tổ chức cho học sinh nhận lỗi, mời phụ huynh đến làm việc để thống nhất biện pháp giáo dục; kịp thời động viên, ổn định tinh thần cho giáo viên; báo cáo với UBND phường và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

Nhà trường đã yêu cầu gia đình đưa học sinh đi khám sức khỏe tâm lý nhưng đến tối 19/9, gia đình vẫn chưa có báo cáo sức khỏe của học sinh này với nhà trường.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.