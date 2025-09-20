Nhìn lại 7 lần tăng lương của giáo viên trong 10 năm qua

10 năm, lương giáo viên tăng cao nhất gần 3 lần

Năm 2015, giáo viên từ mầm non tới THPT được xếp lương lần lượt theo 4 Thông tư liên tịch số 20-23 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Theo đó, giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học được xếp lương từ hệ số 1,86, đến 4,98.

Giáo viên THCS được xếp lương từ hệ số 2,1 đến 6,38. Giáo viên THPT được xếp lương từ hệ số 2,34 đến 6,78.

Thời điểm này, lương cơ sở là 1,15 triệu đồng/tháng, áp dụng theo Nghị định 66 năm 2013.

Tới tháng 2/2021, các Thông tư 01-04 của Bộ GD&ĐT xếp lương mới cho giáo viên. Trong 10 năm, đó là lần duy nhất giáo viên mầm non và phổ thông tăng lương nhờ được xếp mức lương mới.

Nguyên nhân là khi Luật giáo dục 2019 được ban hành, trình độ chuẩn giáo viên mầm non được xác định là cao đẳng; trình độ chuẩn giáo viên tiểu học, THCS và THPT là đại học.

Việc nâng chuẩn trình độ đào tạo này là cơ sở để tăng hệ số lương khởi điểm của giáo viên mầm non từ 1,86 lên 2,1, giáo viên tiểu học từ 1,86 lên 2,34 và giáo viên trung học cơ sở từ 2,10 lên 2,34.

Như vậy, lương giáo viên tăng nhờ lương cơ sở tăng, mức áp dụng chung cho tất cả người lao động.

Cụ thể, từ 2015 đến nay, lương cơ sở đã tăng 6 lần, từ 1,15 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (áp dụng từ tháng 7/2024).

So sánh các cấp học, giáo viên tiểu học có mức tăng lương cao nhất. Thời điểm 10 năm trước, lương giáo viên tiểu học cao nhất chỉ có 5,7 triệu đồng/tháng. Còn hiện tại, mức cao nhất là 15,8 triệu đồng/tháng, tăng gần 3 lần.

Trong khi đó, giáo viên THPT tăng lương ít nhất. Năm 2015, mức cao nhất giáo viên THPT được hưởng là 7,3 triệu đồng/tháng, hiện tại mức cao nhất ngang bằng tiểu học và THCS là 15,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

(Bảng biểu: Hoàng Hồng)

Lương giáo viên sẽ ra sao từ năm 2026?

Mới đây, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư mới quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương giáo viên. Dự thảo Thông tư chia giáo viên mỗi cấp học thành 3 nhóm: giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp, tương đương giáo viên hạng III, II, I hiện nay.

Trong đó, giáo viên cao cấp (hạng I) được xếp hệ số lương mới ở mức rất cao, từ 5,75 đến 7,55. Nhóm giáo viên còn lại giữ nguyên hệ số lương.

Ngoài ra, giáo viên chưa đạt chuẩn ở bậc mầm non và tiểu học được xếp lương từ hệ số 1,86 đến tối đa 4,06.

Ngoài việc được xếp lương mới, giáo viên còn có hệ số đặc thù. Trong dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách hỗ trợ thu hút đối với nhà giáo, Bộ đề xuất "hệ số đặc thù" cho từng đối tượng, thấp nhất là 1,1 với giáo viên THPT cao cấp và cao nhất là 1,6 với giáo viên chưa đạt chuẩn.

Cùng với đó, công thức tính tiền lương thay đổi. Trước đây, tiền lương giáo viên bằng lương cơ sở nhân với hệ số, nhưng sắp tới, cách tính mới làm tăng lợi thế thu nhập cho giáo viên.

Trong dự thảo Nghị định nói trên, cách tính mới được quy định sau:

Tiền lương = (Hệ số lương được hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu nếu có) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù.

Giả thiết lương cơ sở năm 2026 vẫn là 2,34 triệu đồng/tháng và các đề xuất trong dự thảo trước đó không thay đổi, lương tạm tính của giáo viên chưa bao gồm các phụ cấp chức vụ, thâm niên... có thể vượt 21 triệu đồng/tháng, cao hơn khoảng 6 triệu đồng/tháng so với mức cao nhất hiện tại.

Bảng tạm tính lương giáo viên mang tính tham khảo khi áp dụng cách xếp lương mới và hệ số đặc thù dự kiến.

Con số nói trên chưa bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã tăng ưu đãi nghề cho giáo viên, nhân viên trường học và cán bộ giáo dục từ mức 25-50% lên 70-100%, tuỳ đối tượng và khu vực.

Phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo đang được thực hiện 20 năm nay không thay đổi theo Quyết định 244 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01 năm 2006 của Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong năm 2025 sẽ xây dựng lộ trình và triển khai ngay các chủ trương về chế độ lương, phụ cấp cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục.

Hiện cả nước có 1,05 triệu nhà giáo bậc mầm non và phổ thông công lập. Việc thực hiện chế độ lương, phụ cấp mới cho nhà giáo sắp tới là bước đột phá lớn nhất về tiền lương dành cho giáo viên trong ít nhất 2 thập kỷ qua.