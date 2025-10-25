Hà Nội dự kiến hỗ trợ gần 2 triệu đồng học phí mỗi năm cho học sinh dân lập

Theo đó, từ năm học 2025-2026, mức học phí dự kiến áp dụng với học sinh từ mầm non tới THCS là 155.000 đồng/tháng. Riêng học phí THPT là 217.000 đồng/tháng. Nếu học trực tuyến, mức thu bằng 75% mức thu nói trên.

Mức học phí này không áp dụng với mô hình trường chất lượng cao.

Do chính sách miễn học phí của Nhà nước, Hà Nội sẽ cấp bù học phí cho học sinh dân lập, tư thục từ mầm non tới hết THCS là 155.000 đồng/tháng. Học sinh THPT tư thục được hỗ trợ 217.000 đồng/tháng.

Với tổng thời gian học tập tối đa không quá 9 tháng/năm, mỗi học sinh trường tư sẽ được hỗ trợ 1,3-1,9 triệu đồng/năm học.

Hiện Hà Nội có gần 3.000 trường học, trong đó trường tư thục chiếm khoảng 20-21% với hơn 330.000 học sinh.

Ở bậc phổ thông, học phí trường tư phổ biến trong khoảng 2,5-5 triệu đồng/tháng. Mức thu này không bao gồm tiền ăn bán trú, xe đưa đón...