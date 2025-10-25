Việt Nam có lượng sinh viên theo học tại Hàn Quốc nhiều nhất thế giới

Tính đến tháng 8 vừa qua, Hàn Quốc đã ghi nhận 305.329 sinh viên quốc tế theo học, vượt mục tiêu 300.000 người mà nước này đề ra. Trong đó, 225.769 sinh viên đang theo học bậc đại học, 79.500 sinh viên học tiếng Hàn và một số ít tham gia các khóa đào tạo ngoại ngữ.

Số lượng du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và tăng tới 47% so với giữa năm 2023.

Trong tổng số sinh viên quốc tế, có 64% đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam dẫn đầu với 107.807 sinh viên, tiếp theo là Trung Quốc với 86.179 sinh viên. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng thu hút nhiều sinh viên đến từ Uzbekistan, Mông Cổ và Nepal.

Hàn Quốc ghi nhận hơn 300.000 sinh viên quốc tế, vượt mốc mục tiêu đề ra.

Sự tăng trưởng này cho thấy hiệu quả từ dự án "Study Korea 300K” mà Hàn Quốc triển khai.

Năm 2023, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng mức hỗ trợ cho sinh viên quốc tế khi làm thêm bán thời gian. Theo quy định mới, sinh viên theo học các chương trình ngoại ngữ hoặc cử nhân được phép làm việc 25 giờ mỗi tuần, sinh viên bậc thạc sĩ và tiến sĩ được phép làm 35 giờ mỗi tuần. Tất cả sinh viên đều có thể làm việc không giới hạn vào cuối tuần và ngày lễ.

Yêu cầu tài chính đối với sinh viên học đại học cũng được giảm từ khoảng 20.000 USD xuống còn 15.400 USD. Với sinh viên nộp hồ sơ ngoài khu vực đô thị Seoul, mức yêu cầu này chỉ còn khoảng 13.300 USD.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cũng được mở rộng. Từ năm 2025, sinh viên quốc tế có thể ở lại Hàn Quốc tối đa ba năm để tìm việc, so với 6 tháng như trước đây và có thể gia hạn thêm tối đa hai năm.

Chính phủ cũng dự kiến mở rộng thêm các ngành nghề mà sinh viên quốc tế có thể làm việc, đồng thời kéo dài thời gian cư trú cho lao động nước ngoài.

Bên cạnh đó, các chương trình học bổng cũng được mở rộng đáng kể. Chương trình học bổng toàn cầu Hàn Quốc (GKS) hiện cung cấp 2.700 suất cho sinh viên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và 6.000 suất cho sinh viên các ngành khác.

Sinh viên tốt nghiệp các ngành STEM được ưu tiên xét cấp thường trú. Đồng thời, thời gian cư trú tối thiểu để đủ điều kiện xin thường trú đối với sinh viên bậc đại học và sau đại học đã được rút ngắn từ sáu năm xuống còn ba năm.

Các trường đại học Hàn Quốc cũng công nhận thêm nhiều kỳ thi tiếng Hàn và đang xem xét hạ mức trình độ TOPIK (kỳ thi năng lực tiếng Hàn) đối với sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại việc hạ tiêu chuẩn này có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên.

