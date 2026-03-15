Gửi trọn niềm tin vào lá phiếu: Kỳ vọng đột phá việc làm cho nhân lực trẻ

Rộn ràng điểm bầu cử dành cho sinh viên

Ngay từ sáng sớm 15/3, không khí tại Ký túc xá Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) đã trở nên rộn ràng. Băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền rực rỡ sắc đỏ tạo nên một diện mạo đầy phấn khởi. Đây là điểm bầu cử đặc biệt phục vụ cho hơn 2.500 cử tri là sinh viên nội trú.

ThS Lê Văn Hoàng, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH), chia sẻ nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương bố trí khu vực bỏ phiếu ngay trong khuôn viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Cách đây cả tuần, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong sinh viên, thông qua cổng thông tin điện tử, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và tuyên truyền trực tiếp tại tất cả các phòng ký túc xá giúp sinh viên hiểu rõ ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của cử tri khi tham gia bầu cử.

Ngoài ra, trường cũng bố trí lực lượng đoàn viên, sinh viên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn, đảm bảo trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia bỏ phiếu, góp phần để ngày bầu cử tại trường diễn ra trang trọng, đúng quy định và thể hiện tinh thần trách nhiệm của sinh viên đối với các sự kiện chính trị của đất nước.

"Điểm bầu cử này không chỉ phục vụ sinh viên mà còn góp phần nâng cao nhận thức chính trị và ý thức công dân của các em trong môi trường đại học", ThS Hoàng khẳng định.

Không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (Ảnh: IUH).

Lá phiếu đầu đời và khát vọng nghề nghiệp

Với nhiều bạn trẻ, ngày 15/3/2026 ghi dấu một cột mốc trưởng thành quan trọng.

Nguyễn Thị Bảo Ly, sinh viên năm cuối, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường IUH, cho biết dù đã sắp tốt nghiệp nhưng đây là lần đầu tiên cô đủ điều kiện tham gia bầu cử.

“Đối với em, đây không chỉ là một cột mốc đáng nhớ mà còn thể hiện sự trưởng thành trong nhận thức và trách nhiệm của một công dân đối với các vấn đề chung của đất nước. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn mà còn là sự gửi gắm niềm tin của người dân, trong đó có thế hệ sinh viên”, Bảo Ly chia sẻ.

Nữ sinh cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến tiếng nói của giới trẻ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giáo dục, cơ hội học tập và việc làm sau khi ra trường.

“Chúng em hy vọng các đại biểu sẽ lắng nghe tâm tư của sinh viên, từ đó xây dựng những chính sách thiết thực giúp thế hệ trẻ có thêm điều kiện học tập, phát triển và cống hiến”, Bảo Ly nói.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM bỏ phiếu bầu cử sáng 15/3 (Ảnh: IUH).

Cùng chung cảm xúc, Lê Anh Khoa, sinh viên năm nhất Khoa Kỹ thuật Xây dựng, cho biết dù còn nhiều bỡ ngỡ trong môi trường đại học nhưng khi tìm hiểu về ngày bầu cử, nam sinh cảm thấy rất tự hào khi được sống trong không khí của một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

“Đối với em, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân đối với tương lai đất nước. Em mong các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách về giáo dục, cơ hội việc làm, khởi nghiệp và môi trường học tập sáng tạo cho sinh viên”, Khoa chia sẻ.

Khoa hy vọng những đại biểu được bầu sẽ là những người có tâm, có tầm, thực sự gần gũi với nhân dân và truyền tải trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, trong đó có sinh viên - lực lượng kế thừa quan trọng của đất nước.

Còn Trần Đình Hiếu, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Gia Định (GDU), cho biết đã chủ động tìm hiểu thông tin để đăng ký thay đổi địa điểm bầu cử, từ nơi thường trú sang nơi đang học tập để thuận tiện tham gia bỏ phiếu.

“Đây là lần đầu em được trực tiếp bỏ phiếu nên cảm thấy rất vinh dự. Em mong những đại biểu được bầu sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ và có những chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, tạo thêm cơ hội học tập, việc làm cho sinh viên”, Hiếu bày tỏ.

Trong khi đó, Lưu Ánh Tuyết, sinh viên năm cuối ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM cảm thấy háo hức xen lẫn hồi hộp khi lần đầu được tham gia bầu cử.

“Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. Em hy vọng cử tri cả nước sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu”, Tuyết chia sẻ.

Cô bày tỏ tin tưởng rằng khi có những người đại diện xứng đáng, bộ máy sẽ ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng tốt đẹp.

Cô sinh viên năm cuối cho biết bản thân cũng như nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn còn băn khoăn, lo lắng về cơ hội việc làm, môi trường làm việc cũng như khả năng phát huy chuyên môn sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, cô kỳ vọng sẽ có thêm những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận với thị trường lao động, có cơ hội cống hiến và khẳng định bản thân.

Cần những quyết sách mạnh để giáo dục bắt nhịp thị trường lao động

Ở góc nhìn của một nhà giáo, PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu, Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế, Trường Đại học Gia Định, kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ thực sự đại diện cho tiếng nói của nhân dân và mang lại thay đổi đột phá cho nền giáo dục nước nhà trong kỷ nguyên mới.

Ông Hiếu mong chờ các đại biểu sẽ thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu bằng những hành động cụ thể, thiết thực; trong đó tập trung vào đổi mới chất lượng chương trình, cải thiện đời sống nhà giáo, đảm bảo bình đẳng về giáo dục và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giáo dục.

Ông nhấn mạnh đến việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" về thể chế.

"Đại biểu cần có những quyết sách giúp giáo dục gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và xu hướng công nghệ mới. Chúng ta cần một chương trình đào tạo hiện đại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia", ông Hiếu phân tích sâu.

Ông nhấn mạnh đại biểu phải thực sự bản lĩnh để giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các chính sách, đảm bảo tính công khai và minh bạch. Bởi lẽ, luật pháp hay chính sách không thể chỉ nằm ở lý thuyết hay trên trang giấy; chỉ khi những chính sách này thực sự đi vào đời sống và làm giáo dục chuyển mình, bài toán việc làm cho nhân lực trẻ mới có lời giải bền vững.

Trong không khí trang trọng của ngày bầu cử, mỗi lá phiếu của giảng viên, sinh viên không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những chính sách đột phá, đặc biệt là các giải pháp tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực trẻ trong thời gian tới.

Các nhà giáo ứng cử đại biểu Quốc hội nói về bài toán nhân lực

Những kỳ vọng về giáo dục, nhân lực, việc làm cũng chính là trọng tâm trong chương trình hành động của nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI công tác trong lĩnh vực giáo dục.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chia sẻ với hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục, ông có điều kiện trực tiếp chứng kiến và tham gia vào những bước chuyển quan trọng của hệ thống giáo dục và đào tạo nước nhà.

Theo ông, giáo dục không chỉ là lĩnh vực quản lý nhà nước mà còn là nền tảng chiến lược của tương lai, là con đường bền vững nhất để mỗi người dân, mỗi gia đình và cả dân tộc vươn lên.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn trò chuyện với giáo viên trong một chuyến công tác (Ảnh: TL).

Trong chương trình hành động, Quyền Bộ trưởng khẳng định sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới; đồng thời chú trọng thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo.

Tại khu vực phía Nam, GS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, cũng đặt ra mục tiêu về các chính sách hỗ trợ sinh viên, định hướng phát triển giáo dục đại học gắn với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như các giải pháp tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn và giáo dục tâm lý cho sinh viên, góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh và phát triển toàn diện cho người học.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội công tác trong ngành giáo dục tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử, từ trái sáng: GS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; PGS.TS Hoàng Minh Sơn - quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: TL).

Trong khi đó, GS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, tiếp tục kiên trì với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài những ứng viên nêu trên, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI còn ghi nhận sự góp mặt đông đảo của các nhà quản lý giáo dục uy tín từ mọi miền đất nước với 89 ứng viên.

Sự góp mặt của lực lượng trí thức này diễn ra trong bối cảnh giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng được xem là động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và các lĩnh vực công nghệ mới.