Vụ yêu cầu giáo viên dừng dạy để học sinh đi dọn rác: Thông tin bất ngờ

Liên quan vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) bị tố lạm quyền, ứng xử thiếu chuẩn mực sư phạm, ngày 4/11, lãnh đạo UBND xã Vạn Đức cho biết đang xác minh, giải quyết đơn phản ánh của giáo viên và công dân.

Theo lãnh đạo xã Vạn Đức, có 8 giáo viên gửi đơn phản ánh ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh có hành vi lạm quyền, xâm phạm quyền lợi học sinh, cư xử thiếu chuẩn mực đối với giáo viên.

Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Công Sơn).

“Do số lượng đơn phản ánh nhiều, cùng khối lượng tài liệu cần thu thập lớn nên chúng tôi cần thêm thời gian để xác minh, làm rõ các nội dung, bảo đảm việc xử lý khách quan, đúng quy định”, lãnh đạo UBND xã Vạn Đức thông tin và cho biết đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Trước đó, chiều 27/10, tổ kiểm tra do ông Hồ Gia Định, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Đức, làm tổ trưởng đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Ân Thạnh để ghi nhận các phản ánh liên quan công tác điều hành.

Đến ngày 29/10, tổ công tác nhận được 4 đơn phản ánh kèm tài liệu của 4 giáo viên, song chưa có báo cáo giải trình từ Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng.

Tổ xác minh cũng làm việc với ông N.N.Q. (công dân ở địa phương gửi đơn khiếu nại) và 8 giáo viên liên quan đến vụ việc xảy ra ngày 2/10 để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xác minh.

Theo phản ánh của phụ huynh, khoảng 13h50 ngày 2/10, khi học sinh lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung vào lớp yêu cầu giáo viên dừng tiết dạy để học sinh ra sân dọn vệ sinh.

Lý do ông Trung đưa ra là khu vực trực nhật buổi sáng của 2 lớp này còn rác và lá cây nên cần quét dọn lại. Ông yêu cầu giáo viên 2 lớp sẽ dạy bù vào tiết 5 sáng 6/10, vì cho rằng nhà trường có quyền điều chỉnh lịch dạy khi giáo viên, học sinh chưa đáp ứng điều kiện để lên lớp.

Phụ huynh cũng phản ánh, khi học sinh lớp 6A1 đang học môn khoa học tự nhiên do cô Hoàng Thị Bích Hạnh giảng dạy, ông Trung vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học. Khi phát hiện thiếu thiết bị dạy học, ông Trung lớn tiếng quát nạt, yêu cầu cô Hạnh dừng tiết học, lên văn phòng làm việc.

Nhiều phụ huynh cho rằng việc ông Trung dừng tiết dạy, bắt học sinh quét sân giữa trưa nắng là không thể chấp nhận, ảnh hưởng quyền học tập của các em và có dấu hiệu lạm quyền, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ông Phạm Minh Trung phủ nhận phản ánh nêu trên và cho rằng bản thân chỉ nhắc nhở giáo viên và học sinh thực hiện tốt vệ sinh, không hề quát tháo hay có động cơ cá nhân.