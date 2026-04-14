Giáo viên đi dạy bao lâu thì bắt đầu được nhận phụ cấp thâm niên?

Mới đây, bà Trịnh Thị Thúy Hồng (Đồng Tháp) đã gửi thắc mắc đến cơ quan chức năng về việc tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên.

Theo trình bày, bà Hồng tham gia giảng dạy theo hợp đồng lao động (không có mã số, mã ngạch) từ tháng 9/2018 đến hết tháng 1/2019. Đến tháng 3/2020, bà trúng tuyển viên chức, thực hiện tập sự 6 tháng và chính thức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học (mã số V.07.03.09) từ tháng 9/2020.

Bà Hồng băn khoăn liệu thời gian làm hợp đồng trước đó có được cộng dồn để tính thâm niên hay không?

Nhà giáo được phụ cấp thâm niên khi đủ 5 năm đóng BHXH bắt buộc (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ.

Cụ thể, nhà giáo trực tiếp tham gia giảng dạy, giáo dục sẽ được tính hưởng phụ cấp thâm niên khi có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đủ 5 năm (tương đương 60 tháng) trở lên.

Mức hưởng: Sau khi đủ 5 năm, nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Sau đó, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) sẽ được tính thêm 1%.

Phản hồi trực tiếp về trường hợp của bà Trịnh Thị Thúy Hồng, Bộ GD&ĐT làm rõ 2 giai đoạn.

Giai đoạn làm hợp đồng (9/2018-1/2019): Nếu trong thời gian này bà Hồng không tham gia đóng BHXH bắt buộc, thì thời gian này không được tính vào căn cứ để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Giai đoạn viên chức (từ tháng 3/2020): Bà Hồng bắt đầu đóng BHXH bắt buộc từ khi trúng tuyển viên chức.

Như vậy, kể từ thời điểm chính thức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học (tháng 9/2020), khi nào tích lũy đủ 60 tháng đóng BHXH bắt buộc, bà Hồng mới đủ điều kiện nhận khoản phụ cấp này.