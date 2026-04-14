Xôn xao clip giáo viên mầm non "tác động" vào đầu trẻ trong lớp học

Tối 13/4, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại hình ảnh nữ giáo viên được cho đã có hành vi "tác động" vào đầu một cháu bé tại Trường Mầm non Bắc Hà, phường Thành Sen (trước đây thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại một lớp học của nhà trường. Thời điểm này, trong lớp có 2 giáo viên đang đứng lớp, nhiều trẻ nhỏ ngồi học theo nhóm.

Cảnh bé trai bị "tác động" và phản xạ bằng cách đưa 2 tay ôm đầu (Ảnh: Cắt từ clip).

Đáng chú ý, một nữ giáo viên mặc áo đỏ từ phía ngoài đi vào, sau đó có hành vi được cho là đưa tay túm tóc và "tác động" vào phần đầu một bé trai. Ngay sau đó, cháu bé có phản xạ đưa tay ôm đầu.

Clip dài gần một phút nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại và bức xúc trước hành vi chưa phù hợp trong môi trường giáo dục mầm non.

Anh T.T.A. (bố của cháu bé trong clip) xác nhận con trai anh đang học lớp 5 tuổi tại Trường Mầm non Bắc Hà. Theo anh, clip này do một phụ huynh khác trong lớp trích xuất và gửi lại. Sau khi xem, vì quá lo lắng và bức xúc, anh đã đăng tải lên mạng xã hội để mong làm rõ sự việc.

"Gia đình thực sự rất buồn và thất vọng. Chúng tôi gửi gắm con với sự tin tưởng, nhưng khi thấy cách cô giáo hành xử như vậy không thể yên tâm. Con tôi mới 5 tuổi, đang trong độ tuổi nhạy cảm, việc bị tác động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý", anh chia sẻ.

Theo người bố, điều khiến gia đình lo lắng hơn là phản xạ của bé trong clip. "Khi cô giáo tiến lại gần, phản xạ đầu tiên của cháu là ôm đầu. Điều đó khiến tôi nghi ngờ trước đó cháu có thể đã từng bị tác động tương tự", anh nói.

Phụ huynh này cũng cho biết thời gian gần đây con trai có biểu hiện không muốn đến trường, né tránh việc đi học.

Clip cô giáo "tác động" vào đầu trẻ mầm non gây xôn xao (Video: Văn Nguyễn).

Gia đình dự kiến đề nghị nhà trường trích xuất dữ liệu camera gốc để làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc, đồng thời mong muốn có thông tin chính thức và xử lý rõ ràng nếu phát hiện sai phạm.

Sáng 14/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban giám hiệu Trường Mầm non Bắc Hà cho biết ngay sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã liên hệ với phụ huynh để thăm hỏi sức khỏe học sinh. Hai bên hẹn làm việc vào 10h ngày 14/4 để làm rõ sự việc.

"Nhà trường đã thành lập tổ xác minh, niêm phong dữ liệu camera và báo cáo chính quyền. Mức độ hành vi cần được làm rõ thêm, nhưng trước mắt cá nhân tôi không đồng tình với cách hành xử của giáo viên", vị này thông tin.

Đại diện nhà trường cũng khẳng định sẽ không bao che nếu có sai phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh và quyền lợi của trẻ.