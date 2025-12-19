Giáo viên dạy kèm miễn phí tại nhà có phải đăng ký không?

Bà Đào Lệ Quyên là giáo viên trung học cơ sở. Thời gian nghỉ hè, bà muốn dạy kèm cho con, cháu trong gia đình, con của đồng nghiệp, hàng xóm theo nhóm nhỏ 2-7 em và không thu tiền.

Tuy nhiên, trong đó có một số em đang là học sinh của bà trên lớp.

“Tôi có cần chuẩn bị hồ sơ hay thủ tục gì để được dạy kèm không?”, bà Quyên thắc mắc.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay trước hết bà Quyên cần xác định rõ việc tổ chức dạy kèm học sinh tại nhà như bà trình bày có phải thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Điều 2 của Thông tư số 29 hay không.

Cụ thể, dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục, đối với các môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là hoạt động dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là hoạt động dạy thêm, học thêm không do nhà trường quy định.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 4 của Thông tư nêu rõ giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường, có thu tiền của học sinh mà giáo viên đó đang được phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Vì vậy, trường hợp bà Quyên tổ chức dạy thêm không thu tiền của học sinh không thuộc trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm theo quy định của Thông tư.