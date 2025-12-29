Giáo viên bị đình chỉ vì mong học sinh... mắc cúm hàng loạt

Một giáo viên tiểu học tại Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác, sau khi những phát ngôn thiếu chuẩn mực của cô trong một nhóm trò chuyện trên mạng xã hội bị lan truyền, gây bức xúc dư luận.

Một lớp học cấp tiểu học ở Trung Quốc (Ảnh: Xiaohongshu).

Theo đó, nữ giáo viên nói trên là cô Lý, phụ trách môn âm nhạc tại Trường Thực nghiệm ở tỉnh Thiểm Tây. Trong một nhóm chat có khoảng 100 thành viên, cô Lý bày tỏ sự bức xúc vì học sinh ồn ào, nghịch ngợm và viết những lời lẽ không phù hợp, mong các em “mắc cúm”.

Cụ thể, nữ giáo viên này viết: “Học sinh quá nghịch và quá ồn. Tôi thấy thương cho màng nhĩ của mình. Tôi hy vọng chúng đều mắc cúm, ra ngoài và về nhà ngay lập tức”.

Nội dung trên nhanh chóng bị chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến dư luận phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng phát ngôn của giáo viên là thiếu chuẩn mực, không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch cúm đang gia tăng tại Trung Quốc.

Từ tháng 11 đến nay, dịch cúm bùng phát tại nhiều trường tiểu học và trung học trên cả nước. Một số lớp học phải tạm dừng do số lượng học sinh mắc bệnh tăng cao. Nhiều trường học yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp để phòng dịch.

Trước phản ứng của các thành viên trong nhóm chat, cô Lý cho rằng những lời viết trên chỉ là cách nói thể hiện sự bức xúc cá nhân. Giáo viên này khẳng định không quan tâm đến việc bị phản ánh với nhà trường, đồng thời cho biết mình đang làm việc theo diện hợp đồng dài hạn.

Sau khi vụ việc lan truyền, phía nhà trường xác nhận đã tạm đình chỉ công tác đối với cô Lý để phục vụ công tác xác minh. Cơ quan giáo dục địa phương cho biết đang tiến hành điều tra và sẽ công bố kết quả sau khi có kết luận chính thức.

Sự việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên nhiều ý kiến về chuẩn mực ứng xử, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và áp lực nghề nghiệp của giáo viên trong môi trường học đường.

