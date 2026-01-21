Đại học đầu tiên được tự xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình phát triển Đại học Quốc gia TPHCM, đặt mục tiêu đưa đại học này vào nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực vào năm 2045.

Theo chương trình, đến năm 2030 Đại học Quốc gia TPHCM phấn đấu thuộc top 100 đại học hàng đầu châu Á; có ít nhất một lĩnh vực nằm trong top 100 thế giới, trong đó có ngành Toán học; các ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học cơ bản đạt thứ hạng 150-250 thế giới.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 75%; thu hút khoảng 1.500 nhà khoa học, 100 giáo sư thỉnh giảng và 100 chuyên gia đổi mới sáng tạo.

Chương trình cũng đặt mục tiêu khoảng 60% chương trình đào tạo khối khoa học - công nghệ được giảng dạy bằng tiếng Anh; tăng cường liên kết đào tạo với các đại học thuộc top 200 thế giới; tỷ lệ học viên sau đại học đạt tối thiểu 30%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đại học Quốc gia TPHCM trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, có ít nhất 4 ngành được xếp hạng trong top 50 thế giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Chương trình nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm tạo điều kiện cho Đại học Quốc gia TPHCM xây dựng và áp dụng cơ chế thu hút, trọng dụng chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, từ năm 2026, Đại học Quốc gia được quyền quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư bảo đảm không thấp hơn tiêu chuẩn chung theo quy định của Bộ GD&ĐT, triển khai thống nhất trong toàn Đại học Quốc gia TPHCM.

Chương trình đặt trọng tâm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý; thu hút, phát triển các nhà khoa học, chuyên gia và tăng cường gắn kết đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp.

Đồng thời đổi mới đào tạo theo chuẩn quốc tế, hiện đại hóa phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo; tập trung các ngành trọng điểm như Toán học, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn; mở rộng đào tạo sau đại học, bảo đảm 100% nghiên cứu sinh được miễn học phí và cấp học bổng.

Song song đó, chương trình đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng công bố quốc tế, sáng chế và chuyển giao công nghệ; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TPHCM theo mô hình hợp tác “ba nhà”.

Đại học Quốc gia TPHCM tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng trao đổi sinh viên, liên kết đào tạo và kiểm định quốc tế; đồng thời phát triển đô thị đại học theo hướng công nghệ cao, xanh, thông minh, mở rộng nhà ở sinh viên và xây dựng 1-2 bệnh viện đạt chuẩn quốc tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.