Giáo sư liên tục làm bài thi hộ sinh viên "đội sổ" để... đạt chỉ tiêu

Mới đây, bốn cán bộ giảng dạy tại một trường đại học ở Hàn Quốc vừa bị tòa án tuyên phạt vì làm bài thi hộ sinh viên nhằm nâng điểm số, giữ sinh viên ở lại trường để tránh nguy cơ khoa bị cắt ngân sách hoặc giải thể.

Theo phán quyết của Tòa án Hàn Quốc, các bị cáo bị phạt từ 1,5 đến 6 triệu won (tương đương 27,2-108,9 triệu đồng) với cáo buộc cản trở hoạt động học thuật. Danh tính trường đại học liên quan không được công bố.

Sinh viên dạo bước và chụp ảnh giữa những hàng cây hoa anh đào nở rộ trong khuôn viên Đại học Kyung Hee (Seoul) (Ảnh: Shutterstock).

Trong bối cảnh dân số già hóa và số lượng sinh viên sụt giảm mạnh, nhà trường đã gây áp lực buộc giảng viên phải tuyển đủ và giữ chân người học. Nếu không đạt chỉ tiêu, các khoa có thể bị cắt ngân sách, thậm chí đóng cửa.

Từ đó, các giảng viên đã sắp xếp làm những bài thi “then chốt” thay cho các sinh viên học lực yếu, những người có nguy cơ bị buộc thôi học. Không dừng lại ở đó, họ còn làm giả điểm số để sinh viên đủ điều kiện tiếp tục theo học.

Ba giáo sư đã thực hiện hành vi sai phạm trong giai đoạn 2022-2023. Riêng trợ giảng trong vụ việc còn làm bài thi hộ cho một người họ hàng, tự ý điền điểm vào bảng kết quả học tập trước khi nộp cho phòng đào tạo.

Đáng nói, trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện một vụ tống tiền liên quan. Cụ thể, một sinh viên phát hiện hành vi gian lận của giảng viên đã ngay lập tức đe dọa giáo sư và yêu cầu hoàn trả 3,6 triệu won (65,3 triệu đồng) tiền học phí.

Tuy nhiên, số tiền này chưa từng được chi trả. Sinh viên trên sau đó bị phạt 1,5 triệu won (27,2 triệu đồng) vì hành vi cưỡng ép bất thành.

Theo thống kê, số lượng người trong độ tuổi từ 6 đến 21 tại Hàn Quốc đã giảm 22% trong vòng một thập kỷ, từ 9,18 triệu người năm 2014 xuống còn 7,09 triệu người hiện nay. Thực trạng này đang đẩy nhiều trường đại học Hàn Quốc vào tình thế khó khăn, buộc phải bán tài sản để trả nợ và duy trì hoạt động.

Huyền Trang