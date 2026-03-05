Gần 700 ứng viên vừa trúng tuyển, TPHCM vẫn còn thiếu hơn 700 giáo viên

TPHCM tuyển bổ sung thêm được gần 700 giáo viên (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo quyết định do Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu ký ban hành, trong tổng số 4.852 ứng viên tham gia tuyển bổ sung, có 686 người được công nhận trúng tuyển.

Số lượng này đạt tỷ lệ 48,48% so với tổng số nhu cầu tuyển dụng là 1.415 giáo viên.

Đây là các ứng viên có kết quả sát ngay sau người đã trúng tuyển trước đó và được xét bổ sung khi phát sinh thêm nhu cầu tuyển dụng tại các cơ sở giáo dục.

Các giáo viên này thuộc các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên ở cả 3 khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết quả tuyển bổ sung 686 giáo viên của TPHCM

Sau đợt tuyển bổ sung, hệ thống trường học tại TPHCM vẫn còn thiếu 729 giáo viên so với nhu cầu thực tế trong năm học 2025-2026.

Trước đó, khi kết thúc đợt 1 kỳ tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026 vào cuối tháng 9/2025, TPHCM đã tuyển được 3.908 giáo viên cho các cấp học. Tính chung cả hai đợt tuyển dụng, thành phố đã bổ sung 4.594 giáo viên vào hệ thống giáo dục công lập.

Năm 2025-2026 cũng là lần đầu tiên TPHCM tổ chức tuyển dụng giáo viên ở quy mô toàn thành phố, áp dụng cho tất cả các bậc học. Với quy mô siêu lớn sau sáp nhập, kỳ tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026 của TPHCM với hơn 10.000 ứng viên đăng ký dự thi. Đây được đánh giá là kỳ tuyển dụng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.