Giáo viên có được hưởng phụ cấp trong thời gian nghỉ hè?

Đây là nội dung được giáo viên gửi đến cổng thông tin điện tử Chính phủ để hỏi về trường hợp cụ thể công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng III).

Theo đó, giáo viên băn khoăn, trong thời gian nghỉ hè 2 tháng, họ có được hưởng phụ cấp lâu năm và phụ cấp đặc biệt theo quy định hiện hành hay không.

Giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trả lời nội dung trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, chế độ phụ cấp đặc biệt đối với giáo viên công tác tại các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn được thực hiện theo Thông tư 09/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Thông tư quy định, phụ cấp đặc biệt chỉ được chi trả đối với những tháng giáo viên thực tế làm việc tại địa bàn. Trường hợp giáo viên rời khỏi địa bàn từ một tháng trở lên hoặc đến công tác không đủ một tháng thì không thuộc diện hưởng phụ cấp đặc biệt.

Đối với phụ cấp công tác lâu năm, chế độ, chính sách áp dụng cho nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, phụ cấp công tác lâu năm được tính trên cơ sở thời gian thực tế làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Về chế độ làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trong thời gian nghỉ hè, giáo viên phổ thông và giáo viên dự bị đại học vẫn thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Các nhiệm vụ này bao gồm tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT, công tác tuyển sinh và các nhiệm vụ khác khi được cơ quan có thẩm quyền triệu tập.

Do đó, thời gian nghỉ hè vẫn được xác định là thời gian giáo viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Từ những căn cứ này, Bộ GD&ĐT khẳng định, giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong thời gian nghỉ hè, nếu vẫn thuộc biên chế và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm và của cơ quan có thẩm quyền, thì thuộc đối tượng được tính hưởng phụ cấp công tác lâu năm và phụ cấp đặc biệt theo quy định hiện hành.

Cũng theo các quy định hiện hành, giáo viên được hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ hè.