Gần 150 học sinh xã đảo vượt biển dự thi tốt nghiệp THPT 2025

Chiều 24/6, 142 học sinh THPT từ các xã Hòn Tre, Lại Sơn và An Sơn (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) đã vượt biển đến TP Rạch Giá để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kiên Giang đã có mặt để hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho các em.

Các em học sinh chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Chí Bảo).

Nhiều xe chuyên dụng của Công an tỉnh Kiên Giang được huy động để đưa đón các em học sinh về chỗ nghỉ gần với điểm dự thi.

Hầu hết các em học sinh đều đến từ các xã đảo còn gặp khó khăn về điều kiện đi lại. Dù vậy, các em vẫn đến điểm thi trước 1 ngày để chuẩn bị với tinh thần thoải mái, quyết tâm cao, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng.

Thầy Võ Nam Du - Giáo viên Trường THCS An Sơn - cho biết, An Sơn có 32 thí sinh đi thi. Để động viên tinh thần các em, nhà trường đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ chi phí tàu xe cho các trường hợp khó khăn.

Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch hỗ trợ thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025.

"Không có gia đình cận kề, các em học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn và áp lực. Với tinh thần "việc gì cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", cán bộ, chiến sĩ công an chúng tôi sẽ luôn ở kề cận hỗ trợ, động viên tinh thần để các em đi thi đạt kết quả tốt nhất", Trung tá Quốc nói.

Công an tỉnh Kiên Giang dùng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa, đón học sinh về chỗ nghỉ gần điểm thi (Ảnh: Chí Bảo).

Cũng trong chiều nay, lực lượng chức năng đã tiến hành vận chuyển nhiều hòm đề thi tốt nghiệp THPT 2025 xuống tàu cao tốc để đưa ra Phú Quốc, đảm bảo công tác tổ chức thi tại TP Phú Quốc diễn ra suôn sẻ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh có khoảng 15.676 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, với 30 điểm thi, 687 phòng thi chính thức, 60 phòng dự phòng và 35 phòng chờ. Riêng TP Phú Quốc có 1.335 thí sinh dự thi tại 3 điểm thi: Trường THPT Dương Đông, Trường THPT Ân Thới và Trường THPT Phú Quốc.