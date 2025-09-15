Gần 1 tỷ đồng tiếp sức tân sinh viên đến trường

Ngày 15/9, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) phối hợp cùng Làng trẻ em SOS Đà Lạt tổ chức chương trình từ thiện Thắp sáng tương lai, trao học bổng đến 4 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

4 tân sinh viên nhận bảng tượng trưng số tiền học bổng từ mạnh thường quân (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng, cho biết, 4 tân sinh viên nhận học bổng lần này gồm Bùi Minh Hoàng, Nguyễn Ngọc Ánh, Dương Thị Khánh Diệu, Kơ Să So Ry, cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng. Cả 4 em có hoàn cảnh khó khăn, được Làng trẻ em SOS Đà Lạt nhận nuôi dạy trong suốt nhiều năm qua.

Vừa qua, 4 học sinh đều đạt kết quả cao trong học tập, thi đậu vào các trường đại học ở Lâm Đồng và TPHCM. Trong đó, Bùi Minh Hoàng trúng tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc TPHCM; Nguyễn Ngọc Ánh trúng tuyển vào Trường Đại học Công Thương TPHCM; Dương Thị Khánh Diệu trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM); Kơ Să So Ry trúng tuyển vào Trường Đại học Đà Lạt.

Tuy nhiên, 4 em đã kết thúc chương trình phổ thông, nằm ngoài đối tượng hỗ trợ của Làng trẻ em SOS Đà Lạt nên giấc mơ giảng đường của 4 tân sinh viên đứng trước nguy cơ bỏ lỡ.

Để 4 tân sinh viên có điều kiện học tập, Hội Bảo trợ cùng Làng trẻ em SOS Đà Lạt tổ chức chương trình từ thiện Thắp sáng tương lai, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Lực (giữa), Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng cùng các thành viên Hội Bảo trợ trao bảng tượng trưng tiền học bổng đến 4 tân sinh viên (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng, cho biết, sau quá trình vận động, chương trình Thắp sáng tương lai đã nhận được 969 triệu đồng từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp, mạnh thường quân. Số tiền này được chia đều, trao mỗi tân sinh viên hơn 242 triệu đồng để 4 em đóng học phí, chi trả các khoản khác trong suốt quá trình học tập.

Ông Trần Bảo Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS Đà Lạt, cho biết, những suất học bổng chương trình Thắp sáng tương lai đã giúp các em tiếp tục bước đi trên con đường học vấn. Đây còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho các em trên hành trình chinh phục tri thức, kiến tạo tương lai.