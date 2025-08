Nữ sinh đi 7 nước trong một năm nhờ học bổng và giải thưởng

Bắt đầu từ nền tảng học thuật vững chắc

Trước khi đặt chân đến các chương trình trao đổi quốc tế, Thu Thủy đã có 3 năm đầu đại học tập trung cho học thuật, nghiên cứu và hoạt động xã hội. Dù học ngành Kế toán, Thủy sớm xác định không bó mình trong khuôn khổ chuyên ngành.

Lê Thu Thủy (2003), sinh viên ngành Kế toán, Đại học Kinh tế TPHCM (Ảnh: NVCC).

Cô chủ động theo đuổi nghiên cứu học thuật và đến năm tư đã sở hữu hai bài báo đăng trên tạp chí quốc tế Q1: Energy Economics và Business Strategy & Development, đồng thời có mặt tại các hội thảo quốc tế như ASEAN International Conference on Energy and Environment hay International Conference of Business Theories & Practices.

Cùng với nền tảng nghiên cứu, cô cũng là chủ nhiệm và điều phối viên của nhiều dự án quy mô lớn như chương trình do UNDP hỗ trợ, một dự án toàn quốc, và là người hướng dẫn (mentor) trẻ tuổi nhất tại PISE - một sáng kiến đào tạo thanh niên.

Cuối tháng 10 năm 2024, nhờ những thành tích nổi bật, Thu Thủy vinh hạnh nhận bằng khen sinh viên tiêu biểu trong hoạt động quốc tế từ Hội Sinh viên TPHCM.

Đối với Thu Thủy, việc xây dựng hồ sơ từ năm nhất không phải là áp lực, mà là lựa chọn chủ động. Cô nàng chia sẻ: “Mình xác định học thuật là nền tảng, còn các hoạt động đối ngoại là cơ hội để mở rộng tầm nhìn”.

Giải thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động quốc tế năm 2024 (Ảnh: NVCC).

Tự mình tìm kiếm và chinh phục các cơ hội quốc tế

Cuối năm thứ ba (tháng 5/2024), Thủy bắt đầu nộp hồ sơ vào các chương trình học bổng, trao đổi và cuộc thi quốc tế. Trong vòng một năm, cô đã được tài trợ toàn phần sang Mỹ, Đức, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan.

Tất cả các chương trình đều được tài trợ toàn phần, bao gồm vé máy bay, ăn ở và chi phí tham gia. Tranh thủ khi còn hiệu lực visa châu Âu, cô đã tự đặt phương tiện để tham quan thêm 2 nước Qatar và Pháp.

Trong chuyến trao đổi 5 tuần tại Hoa Kỳ theo chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á – YSEALI do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ toàn phần, Thủy tham gia khóa học về lãnh đạo và khởi nghiệp đổi mới, đồng thời có cơ hội tiếp cận mô hình doanh nghiệp sáng tạo, tham quan các tổ chức lớn, và mở rộng mạng lưới quốc tế.

Thu Thủy cùng các bạn đại diện các quốc gia có cơ hội giao lưu với Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin (Ảnh: NVCC).

Cô từng tham dự cuộc thi Sáng tạo và Khởi nghiệp dành cho sinh viên ASEAN tại Indonesia do Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tổ chức. Tại cuộc thi này, cô giành giải ba. Thu Thủy cũng là đại diện duy nhất của châu Á giành giải International Innovator Award tổ chức tại Đức.

Nhóm của Thủy cũng là nhóm duy nhất đến từ Việt Nam lọt vào vòng chung kết của FWD SpringboardX Student Challenge, một thử thách sáng tạo dành cho sinh viên.

“Thông qua những chuyến đi đó, mình có cơ hội được gặp gỡ những giáo sư, những doanh nhân, và mình học hỏi được rất nhiều từ kinh nghiệm của họ”, cô chia sẻ.

Giữ bản sắc trong môi trường đa quốc gia

"Em là Thu Thủy, đến từ Việt Nam", câu giới thiệu ngắn gọn ấy đã theo Lê Thu Thủy, 22 tuổi, đi qua các nước Mỹ, Đức, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia,... trong các chuyến trao đổi, dự thi và giao lưu quốc tế.

Trong mỗi chương trình quốc tế, cô đều mang theo tà áo dài, những món quà truyền thống như cà phê, nón lá, và tích cực tham gia các đêm giao lưu văn hóa. Những khoảnh khắc như khi hát quốc ca tại lễ tổng kết YSEALI ở Washington D.C, trước hàng trăm sinh viên Đông Nam Á và đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, theo cô là “giây phút không thể nào quên”.

Thu Thủy cùng đại diện ở các quốc gia tham gia chương trình ở Mỹ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ (Ảnh: NVCC).

“Việc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần bạn bè quốc tế không chỉ là nhiệm vụ của ngành ngoại giao, mà là trách nhiệm của từng sinh viên khi ra thế giới”, Thủy chia sẻ.

Là sinh viên tỉnh lẻ, lần đầu đặt chân tới TP.HCM cũng là chuyến bay đầu tiên của Thu Thủy. Không có người hướng dẫn, không có mối kết nối sẵn có, cô xây dựng mọi thứ từ con số 0: từ tìm hiểu thông tin học bổng, tự nộp hồ sơ, đến vượt qua hàng loạt lần thất bại, từng có ngày nhận liên tiếp 5 thư từ chối.

Đổi lại, cô có được 10 học bổng, trong đó có học bổng doanh nghiệp Jabil (hai năm liền), Deloitte, và học bổng loại xuất sắc của trường. Do đó, Thủy có thể tự trang trải toàn bộ học phí đại học và sinh hoạt cá nhân.

Ngoài việc học, cô còn là người sáng lập một câu lạc bộ, lãnh đạo nhiều dự án sinh viên và tích cực trong các hoạt động ngoại khóa.

“Không ai trao cơ hội cho mình. Bản thân phải tự tìm cơ hội và chứng minh năng lực để người ta tin tưởng”, Thủy nói.

Điều khiến cô tự hào nhất không nằm ở số lượng giải thưởng, mà ở chỗ tất cả những gì đạt được đều bằng nỗ lực cá nhân.

Hương Trà