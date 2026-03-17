Được mẹ gửi thùng quà quê, nữ sinh xa nhà bật khóc vì lý do không ngờ

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ sinh mở thùng đồ ăn mẹ gửi từ quê lên đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội xúc động.

Nhân vật trong đoạn clip là Phan Nhật Thảo Uyên (quê tại Đà Lạt, Lâm Đồng), sinh viên năm hai Trường Đại học Mở TPHCM. Uyên cho biết bản thân đã vỡ òa cảm xúc khi nhận được thùng đồ mẹ gửi.

Nữ sinh bật khóc khi nhận được thùng quà quê của mẹ (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

“Em là con gái đầu trong gia đình. Khi lên TPHCM học, em chưa có ai dẫn dắt nên mọi thứ đều rất bỡ ngỡ. Em phải tự học cách sống độc lập và trưởng thành hơn”, Uyên chia sẻ.

Ở nhà, mẹ luôn là người đi chợ và lựa từng nguyên liệu để Uyên nấu ăn. Nhưng khi vào TPHCM học đại học, cô phải tự mình lo liệu mọi thứ.

“Bình thường ở nhà mẹ là người đi chợ lựa đồ ăn cho em. Xuống TPHCM thì em phải tự đi mua. Có lúc không may chọn phải đồ ăn không ngon thôi, cảm giác tủi thân cũng bỗng dưng đến", Uyên nói.

Chính vì vậy, khi mở thùng đồ ăn mẹ gửi lên, cô không giấu được xúc động.

“Bữa đó mẹ gửi đồ ăn cho em, cảm xúc vỡ òa luôn. Kiểu như mình đang được ở nhà với mẹ vậy”, Uyên kể.

Thảo Uyên bộc bạch khoảng thời gian học xa nhà, bản thân không ít lần trải qua cảm giác tủi thân và cô đơn (Ảnh: NVCC).

Trước khi lên TPHCM học đại học, Uyên từng có cuộc tranh luận với mẹ về quyết định rời quê đi học xa. Do hoàn cảnh gia đình không khá giả, mẹ từng khuyên cô học gần nhà để thuận tiện hơn. Tuy nhiên, Uyên vẫn quyết tâm lên TPHCM theo đuổi con đường học tập.

Đối với nữ sinh, bản thân cô mong muốn được trải nghiệm cảm giác đi học xa nhà để trở nên tự lập hơn, tự mình học cách vượt qua được khó khăn, thử thách, từ đó trở thành người trưởng thành hơn.

Hơn nữa, Uyên quyết tâm đến TPHCM học do khao khát muốn theo đuổi ngành Marketing. Trong khi đó, ở quê nhà, ngành này vẫn chưa có trường đại học nào chuyên đào tạo.

"Nếu chọn học ở quê nhà, em sẽ lựa chọn theo ngành giáo viên. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, em quyết định theo đuổi ngành mà mình đang theo học hiện tại", Uyên nói.

Từ nhỏ, Uyên đã sớm tiếp xúc với việc buôn bán khi thường xuyên phụ mẹ bán quần áo sau mỗi giờ tan học. Công việc ấy bắt đầu từ khi Uyên còn học lớp 5 và dần trở thành một phần quen thuộc trong tuổi thơ của cô.

"Chính những trải nghiệm đó đã nuôi dưỡng trong em mong muốn được học Marketing. Em nhận ra rằng có rất nhiều mặt hàng tốt, nhưng vì chưa được quảng bá đúng cách nên vẫn chưa thể tiếp cận đến nhiều khách hàng. Vì vậy, ước mơ nhỏ bé của em là sau này có thể dùng kiến thức Marketing để hỗ trợ những tiểu thương như mẹ mình, giúp sản phẩm của họ được nhiều người biết đến hơn", Uyên chia sẻ.

Trước ngày nhập học, mẹ từng nói với cô một câu khiến Uyên nhớ mãi: “Đã quyết định đi rồi thì đừng đòi về”. Từ đó, dù gặp khó khăn hay có những lúc tủi thân khi sống xa nhà, Uyên cũng ít khi tâm sự với mẹ.

Thùng đồ ăn mẹ gửi lần này thực ra bắt nguồn từ một việc rất tình cờ. Uyên cho biết cô chỉ nhờ mẹ gửi giúp một món đồ bị quên ở quê, nhưng mẹ đã chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn mang hương vị gia đình.

Với Uyên, thùng đồ ăn ấy không chỉ giúp cô có thêm vài bữa cơm ngon mà còn là nguồn động viên lớn trong những ngày học tập nơi thành phố.

Câu chuyện giản dị của nữ sinh Đà Lạt khiến nhiều người nhớ lại những lần nhận đồ từ gia đình khi đi học xa.

“Đôi khi, chỉ một thùng đồ ăn từ quê cũng đủ làm dịu đi nỗi nhớ nhà và mang lại cảm giác ấm áp giữa cuộc sống nơi thành phố”, một cư dân mạng chia sẻ.