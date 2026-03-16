Loạt điểm mới thi tuyển sinh lớp 10, không áp dụng cứng địa giới xã, phường

Ngày 16/3, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 với nhiều điểm mới.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp điều phối, giám sát và hướng dẫn toàn bộ công tác tuyển sinh. Việc phân vùng tuyển sinh năm học 2026-2027 sẽ không căn cứ cứng theo địa giới hành chính cấp xã, phường mới. Thay vào đó, cơ quan này sẽ xem xét các điều kiện thực tế để đảm bảo thuận lợi nhất cho từng địa phương.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cách làm này nhằm giúp học sinh đăng ký tuyển sinh thuận tiện trong việc đi lại, phù hợp với quy mô và mạng lưới trường lớp ở từng vùng.

Một điểm mới khác theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa là cải tiến cấu trúc đề thi môn Toán. Theo đó, đề thi năm nay sẽ gồm hai phần tự luận và trắc nghiệm trong cùng một đề, thay vì toàn bộ tự luận như mọi năm.

Cũng theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 tại Khánh Hòa, học sinh chỉ được xét tuyển khi tham gia đầy đủ các bài thi và mỗi môn đạt từ 1 điểm trở lên. Trước đây, một số địa phương chỉ yêu cầu thí sinh đạt trên 0 điểm.

Ngoài ra, mức chênh lệch điểm giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được điều chỉnh từ 1,5 điểm xuống còn 1 điểm, tạo thêm cơ hội để học sinh trúng tuyển vào các trường Trung học phổ thông công lập phù hợp với nguyện vọng.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức kỳ thi sớm hơn 4 ngày so với mọi năm. Cụ thể, kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 và 29/5, thay vì ngày 3 và 4/6 như năm 2025.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết việc tổ chức thi sớm sẽ thuận lợi cho học sinh, bởi các em vừa hoàn thành chương trình học có thể tham gia kỳ thi ngay. Khi đó, kiến thức còn liền mạch và hệ thống, giúp thí sinh tự tin hơn và giảm áp lực.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Khánh Hòa dự kiến tuyển hơn 25.000 học sinh (tương đương khoảng 85% tổng số học sinh). Số học sinh trúng tuyển sẽ được bố trí vào 579 lớp tại các trường trên địa bàn.