Dự kiến thành lập trung tâm đánh giá nhà giáo

Nhà giáo sẽ được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo được Bộ GD&ĐT công bố lấy ý kiến mới đây có nhiều điểm nổi bật. Trong đó, Điều 30 quy định nhà giáo trong cơ sở giáo dục được đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp của chức danh nhà giáo.

Tiêu chí đánh giá nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp căn cứ vào hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Kết quả trên được sử dụng làm căn cứ để thực hiện đánh giá nhà giáo theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Nhà giáo.

Trong tờ trình dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, cơ quan soạn thảo thẳng thắn nhìn nhận: Dù các quy định về phân loại, đánh giá viên chức đã được ban hành, tuy nhiên, việc đánh giá vẫn còn khó phân định được các ranh giới giữa các mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Một trong những hạn chế lớn được chỉ ra là các kết quả đánh giá mức độ phân loại của mỗi cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị lại có sự liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu, phản ánh đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thành tích của bộ máy lãnh đạo cũng như tập thể tổ chức, cơ quan, đơn vị nói chung.

Điều này khiến việc đánh giá ở không ít nơi còn mang tính cảm tính, nể nang, “dĩ hòa vi quý”.

Theo cơ quan soạn thảo, chính vì vậy, việc thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp gắn với chức danh nhà giáo, làm cơ sở để thực hiện đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cũng như thực hiện các chế độ, chính sách và tôn vinh, khen thưởng đối với đội ngũ là một nội dung quan trọng đã được quy định tại Luật Nhà giáo.

Một điểm mới đáng chú ý trong đánh giá tác động của dự thảo Nghị định là thực hiện đánh giá nhà giáo theo các chuẩn/tiêu chuẩn; đề xuất tăng cường kiểm định độc lập trong đánh giá đội ngũ, thông qua việc thành lập trung tâm đánh giá nhà giáo.

Theo cơ quan soạn thảo, việc này nhằm có thông tin khách quan làm căn cứ cho việc đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách, tôn vinh, khen thưởng cũng như làm cơ sở thực hiện các đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ.

Đồng thời, việc này thiết lập cơ chế phân loại bảo đảm chế độ đãi ngộ công bằng, người làm nhiều thì được đãi ngộ cao, xây dựng chế độ phân phối tiền lương và cơ hội thăng tiến, tăng lương và đãi ngộ đối với những người có thành tích xuất sắc.

Việc quy định đánh giá nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp được áp dụng đối với nhà giáo công lập và nhà giáo ngoài công lập đảm bảo chất lượng đồng bộ đội ngũ nhà giáo.