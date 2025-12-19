Sở GD&ĐT TPHCM: "Nhà trường không phải là đơn vị kinh doanh"

Nhấn mạnh tại buổi họp báo về hoạt động liên kết giáo dục và suất ăn bán trú, chiều 18/12, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết ngoài việc thực hiện các tiết học theo kế hoạch của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trường sử dụng những tiết học còn lại để triển khai hoạt động giáo dục bổ trợ, trong đó có hoạt động, chương trình liên kết.

Các nội dung này tùy tình hình thực tiễn, nhà trường có thể phân công giáo viên chưa đủ định mức tiết dạy, tổ chức dưới dạng câu lạc bộ không thu phí.

Khi đã thực hiện đủ định mức tiết dạy của giáo viên hiện có, nhà trường có trách nhiệm thực hiện khảo sát, tổng hợp nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện để tổ chức các hoạt động giáo dục theo nhu cầu, sở thích của học sinh.

Từ đó, hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện phù hợp với kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và điều kiện cụ thể của nhà trường.

Một tiết học tiếng Anh với người bản ngữ dành cho học sinh tiểu học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tuy nhiên, ông Minh nhấn mạnh việc này chỉ tổ chức ở những nội dung mà trường không có khả năng tự tổ chức.

"Không phải nội dung nào cũng liên kết để thu tiền phụ huynh. Nhà trường không phải là đơn vị kinh doanh", ông Minh khẳng định.

Đại diện Sở nhấn mạnh Kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục của chương trình nhà trường phải được thông qua Hội đồng trường và phải thông tin, lấy ý kiến thỏa thuận thống nhất với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

“Không đưa quá nhiều hoạt động giáo dục vào nhà trường; không gây quá tải cho học sinh và không ép buộc học sinh tham gia”, ông Minh nói.

Cùng với đó, các trường cần sắp xếp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn và số lượng đăng ký của học sinh từng lớp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các học sinh khác.

Thời khóa biểu phải được xây dựng khoa học, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng học sinh, hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày và trong tuần.

Các khoản thu phải được công khai, minh bạch, không phát sinh các khoản thu không đúng quy định. Đặc biệt, bên cạnh các nội dung thu phí, các trường tổ chức các câu lạc bộ không thu phí.

Đối với học sinh không đăng ký tham gia các hoạt động thu phí, nhà trường sắp xếp cho học sinh tham gia các câu lạc bộ không thu phí hoặc các hoạt động phù hợp khác do giáo viên nhà trường tổ chức trong cùng khung giờ, nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, nhấn mạnh yếu tố tự nguyện là điều kiện tiên quyết. Dù vậy, qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Sở vẫn thấy còn một số trường chưa thực hiện đúng. Sở sẽ chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng.