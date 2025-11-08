Dự kiến cấu trúc lương mới của toàn bộ giáo viên từ 2026

Từ năm 2026, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực cùng với việc ban hành các quy định mới về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo, cấu trúc thu nhập của đội ngũ giáo viên sẽ có sự thay đổi căn bản.

Hiện nay, lương giáo viên được tính theo công thức: Lương cơ sở x hệ số ngạch/ bậc + các loại phụ cấp (thâm niên, ưu đãi nghề, trách nhiệm, khu vực, độc hại...). Bảng lương mới dự kiến sẽ bổ sung hệ số lương đặc thù dành riêng cho nhà giáo, giúp tăng lương gốc lên 1,15-1,3 lần (tương đương tăng 15-30%).

Bên cạnh đó, theo lộ trình cải cách tiền lương, phụ cấp thâm niên của nhà giáo sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó, nhà giáo sẽ tiếp tục được hưởng nhiều loại phụ cấp khác để bảo đảm thu nhập ổn định và khuyến khích làm việc ở môi trường khó khăn.

Đáng chú ý, phụ cấp ưu đãi nghề sẽ được nâng lên tối thiểu 70% đối với giáo viên mầm non và phổ thông, và 100% đối với giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Ngoài ra, các khoản phụ cấp trách nhiệm, lưu động, nặng nhọc độc hại, phụ cấp vùng, phụ cấp dạy học sinh khuyết tật… vẫn được giữ nguyên với các đối tượng hiện hành và mở rộng với các đối tượng mới với mức phụ cấp 0,1-0,4 lần lương cơ sở.

Bảng so sánh cấu trúc lương giáo viên hiện hành và dự kiến thay đổi (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Với cơ cấu mới, lương giáo viên sẽ gắn chặt hơn với hiệu quả công việc và điều kiện công tác thực tế. Những người dạy ở vùng sâu, vùng xa, hoặc đảm nhận vị trí công việc đặc thù như dạy trẻ khuyết tật, dạy tiếng dân tộc thiểu số, làm việc trong môi trường độc hại... sẽ được hưởng mức phụ cấp cao hơn.

Như vậy, kể từ 2026, khi được áp dụng hệ số đặc thù và mở rộng các loại phụ cấp nghề nghiệp sẽ giúp thu nhập của đa số giáo viên tăng. Đây được xem là bước tiến trong hướng trả lương theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương được triển khai, thể hiện sự đổi mới trong chính sách đãi ngộ với người thầy trong giai đoạn đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.