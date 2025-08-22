Dân trí tiếp tục cập nhật...

Sinh viên Trường ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Ng. Diệp).

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Dưới đây là điểm chuẩn toàn bộ khối trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội:

Tên trường Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU-HUS) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH) Trường Đại học Ngoại ngữ (VNU-ULIS) Trường Đại học Công nghệ (VNU-UET) 22-28,19 điểm. Trường Đại học Giáo dục (VNU-UED) Trường Đại học Kinh tế (VNU-U E) Trường Đại học Việt - Nhật (VNU-VJU) Cao nhất Ngành Nhật Bản học (22 điểm). Các ngành còn lại khoảng 20-20,75 điểm. Trường Đại học Luật (VNU-UL) Trường Đại học Y Dược (VNU-UMP) Trường Quốc tế (VNU-IIE) Trường Quản trị và Kinh doanh (VNU-UAB) Trường Các khoa học liên ngành (VNU-ICNS)

Năm 2025, ĐHQGHN tuyển sinh 21.125 chỉ tiêu đại học chính quy với hơn 150 ngành/chương trình đào tạo, trong đó có 11 chương trình đào tạo mới được xây dựng theo hướng quốc tế hóa, nâng chuẩn đầu ra ngoại ngữ, giảng dạy một phần hoặc toàn phần bằng tiếng Anh...

Chỉ tiêu cụ thể của các trường thuộc khối ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 như sau:

- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 2.435 chỉ tiêu

- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: 2.650 chỉ tiêu

- Trường ĐH Ngoại ngữ: 2.400 chỉ tiêu

- Trường ĐH Công nghệ: 4.020 chỉ tiêu

- Trường ĐH Kinh tế: 2.500 chỉ tiêu

- Trường ĐH Giáo dục: 1.300 chỉ tiêu

- Trường ĐH Việt Nhật: 750 chỉ tiêu

- Trường ĐH Y Dược: 720 chỉ tiêu

- Trường ĐH Luật: 1.100 chỉ tiêu

- Trường Quốc tế: 1.350 chỉ tiêu

- Trường Quản trị và Kinh doanh: 700 chỉ tiêu

- Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật: 1.200 chỉ tiêu