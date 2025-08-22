Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học ở Đà Nẵng

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Từ chiều 22/8, các trường đại học ở Đà Nẵng đã bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2025.

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng dao động 16-18 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn xét học bạ từ 19 đến 20 điểm.

Thiết kế đồ hoạ là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.

Tiếp tục cập nhật

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Năm 2025, kỳ xét tuyển đại học có nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó có quy định quy đổi điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển. Thí sinh chỉ cần đăng ký nguyện vọng, việc quy đổi sẽ do các trường và Bộ GD&ĐT thực hiện.