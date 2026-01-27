Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định sách giáo khoa chỉnh sửa

Việc thẩm định áp dụng cho các bản mẫu SGK đã được tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, dựa trên quy định tại Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 26/2024/TT-BGDĐT.

Hồ sơ của các đơn vị cá nhân có nhu cầu thẩm định bản mẫu sách giáo khoa gửi về Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT), gồm 13 bộ cho mỗi môn học/cấp học, trước ngày 3/3.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh chương trình, môn học cấp phổ thông để làm căn cứ chỉnh sửa sách giáo khoa (SGK).

Việc điều chỉnh này liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện chính quyền 2 cấp từ năm ngoái.

Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt các bản mẫu sách giáo khoa đã chỉnh sửa (Ảnh: Mỹ Hà).

Ghi nhận của phóng viên, nhiều ngữ liệu trong sách giáo khoa cần thiết phải chỉnh sửa vì không còn phù hợp với thực tế sau sáp nhập thành 34 tỉnh thành từ ngày 1/7/2025 như: Các địa danh, số liệu, bản đồ, biểu đồ và thông tin kinh tế – xã hội…

Trả lời phóng viên Dân trí thời điểm đó, PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết, NXBGDVN đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức bản thảo và các Ban biên tập rà soát, thống kê nội dung về yêu cầu cần đạt, kiến thức, số liệu, địa danh, bản đồ, biểu đồ, thông tin kinh tế xã hội, liên quan đến thay đổi địa giới hành chính và chính quyền hai cấp, báo cáo Bộ GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo để sửa chữa.

“Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành nội dung chỉnh sửa, cập nhật trong chương trình một số môn học như Bộ GD&ĐT đã thông báo ngày 14/6 vừa qua, NXBGDVN sẽ tiến hành sửa chữa SGK, trình Bộ GD&ĐT thẩm định thông qua theo đúng quy trình”, PGS.TS Nguyễn Văn Tùng cho biết.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, nguyên tắc của việc sửa SGK phải bám sát, cập nhật các nội dung về yêu cầu cần đạt, về kiến thức, số liệu, địa danh, bản đồ, biểu đồ, thông tin kinh tế xã hội…, trên nguyên tắc sao cho hạn chế thấp nhất việc sửa chữa nội dung của SGK.