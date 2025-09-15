Đề xuất dạy tiếng Campuchia, Thái Lan, Indonesia ở bậc phổ thông

Thông tin trên vừa được đưa ra trong đề xuất xây dựng đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045 của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, Bộ GD&ĐT dự kiến đưa tiếng Lào vào trường phổ thông từ năm 2026, tiếng Campuchia từ năm 2028, tiếng Thái Lan và Indonesia vào năm 2030. Việc này nhằm triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và các nước, áp dụng ở những trường có nhu cầu và đủ điều kiện triển khai.

Học sinh THCS tại Hà Nội (Ảnh: P.H).

Hiện có 7 ngoại ngữ được giảng dạy chính thức trong trường phổ thông gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Năm 2025 là năm đầu tiên tiếng Nhật vào danh sách các môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng cho phép thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ học ở trường và nằm trong 7 ngoại ngữ nói trên.

Khoảng cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, chủ trương đưa tiếng Lào trở thành môn ngoại ngữ thứ 8 được giảng dạy tại các trường phổ thông của Việt Nam.

Đây không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn là bước đi chiến lược nhằm thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Hiện việc giảng dạy tiếng Lào đã được triển khai tại các trường học khu vực biên giới.

Theo đề án hợp tác giáo dục Việt – Lào giai đoạn 2021-2030, từ năm 2021 đến nay, mỗi năm Việt Nam tiếp nhận 40 học sinh Lào sang Việt Nam học THPT.